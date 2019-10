Leguizamón cierra una dilatada carrera con los Pumas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Juan Manuel Leguizamón se despidió hoy de Los Pumas con un último partido disputado contra Estados Unidos, con abrazos de sus compañeros y con el deseo de que sea recordado como un "jugador de equipo". El santiagueño, de 36 años, se ha convertido en una de las figuras más importantes del rugby argentino gracias a las cuatro copas mundiales en las que ha participado y los quince años acumulados con los Pumas. "Estos últimos cuatro o cinco días han sido difíciles, por las emociones, las sensaciones y la frustración para el equipo por haber quedado eliminado en la zona de grupos", expresó Leguizamón en declaraciones a la prensa tras el partido ante los estadounidenses que culminó con victoria para los Pumas por 47-17. Al ser consultado sobre cómo le gustaría ser recordado al final de su carrera, el tercera línea respondió: "Que me recuerden como una persona, como un jugador de equipo". Leguizamón, participó de cuatro mundiales (2007, 2011, 2015 y 2019) en los que jugó 15 partidos. Junto a Agustín Creevy, comparten el quinto lugar entre los que más jugaron en Copas del Mundo, con 15 encuentros. Jugó seis en 2007, cinco en 2011, tres en 2015 y uno en 2019. Al santiagueño, le resulta "muy difícil" destacar los momentos más importantes en su carrera en los Pumas, pero sí tiene claro algo: "Quince años de vivir el sueño de muy chiquito". El deportista formado en Santiago Lawn Tennis, con paso por el rugby europeo, debutó en 2005 en el viejo estadio de Buenos Aires & Cricket and Rugby Club frente a Japón (68-36). Hizo uno de los nueve tries en la goleada de Los Pumas y coincidió en el equipo con Agustín Creevy, que ese día también jugó su primer partido en el Seleccionado Nacional. Con 87 partidos igualó a Felipe Contepomi como segundo jugador en la historia de Los Pumas. Superó la línea de Lisandro Arbizu y Rolando Martin y quedó detrás de Agustín Creevy, que cerró esta Copa del Mundo con 89. En su campaña con la camiseta nacional hizo trece tries y se dio el gusto de anotarle a las tres potencias del sur y a tres equipos del Seis Naciones. Con la camiseta nacional logró 23 victorias y fue capitán en tres ocasiones, ante Inglaterra, Italia e Irlanda en la ventana internacional de noviembre de 2013. No cuelga los botines definitivamente como jugador, ya que todavía seguirá jugando en la franquicia argentina Los Jaguares, pero sí se despidió de los Pumas. Leguizamón no pudo decir cuánto tiempo seguirá jugando con los Jaguares, pero quiere que sea "un poquito más, sacarme las ganas y terminar de disfrutar con este deporte".