El Papa León XIVgeneró expectativa en el Vaticano al hacer una declaración contundente sobre los abusos dentro de la Iglesia, lo que ha reavivado la posibilidad de reabrir uno de los casos más enigmáticos de su historia. Durante una reunión con 192 obispos, el sumo pontífice afirmó que "los abusos en la Iglesia no pueden meterse en un cajón", una frase que resonó de inmediato en relación con la desaparición de Emanuela Orlandi. Este suceso, ocurrido hace 42 años, involucra a una adolescente de 15 años que desapareció sin dejar rastro, y cuyo destino sigue siendo un misterio que ha puesto en jaque a la Santa Sede durante décadas.

La desaparición de Orlandi, una ciudadana vaticana, se produjo el 22 de junio de 1983 tras salir de una clase de música. A su caso se suma el de Mirella Gregori, otra joven que vivía en el Vaticano y se esfumó en la misma época, sin que hasta hoy se sepa su paradero. El misterio se ha mantenido durante más de cuatro décadas, a pesar de los esfuerzos de su hermano, Pietro Orlandi, quien ha luchado incansablemente por conocer la verdad. Cabe recordar que el Papa Francisco, en una ocasión, le habría dicho a Pietro: "Tu hermana está en el cielo", una afirmación que aumentó la incertidumbre sobre el conocimiento que la Iglesia tiene del caso.

La reciente declaración del Papa León XIV, difundida por el Vaticano, señala que "hay momentos en que alcanzar la verdad es doloroso, pero necesario". Estas palabras han sido interpretadas como un posible cambio en la postura de la Iglesia respecto a los casos no resueltos. La nota oficial de la Santa Sede destaca la necesidad de "ser prudentes", pero subraya el compromiso del nuevo pontífice con la transparencia y el enfrentamiento de los problemas internos, lo que podría significar un antes y un después en la búsqueda de respuestas sobre la desaparición de Emanuela Orlandi y otros asuntos similares.