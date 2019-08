Lescano: "Durán Barba colocó a Macri en el lugar de la simulación"

El cimbronazo económico que generó el resultado de la primaria, también provocó un sismo en lo político en el entorno del presidente Mauricio Macri. Si bien por el momento no se ha concretado ningún cambio en el Gabinete nacional, no fueron pocos los rumores a lo largo de la semana en relación con esto.

Lo que sí se confirmó fue el viaje al exterior del asesor político del presidente Macri, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, quien salió de la Argentina entre versiones que indican que no volvería, aunque en diálogo con un periodista en Ezeiza escuetamente dijo que “sí” regresará.

De inmediato empezaron a crecer las especulaciones que indicaban que ante la ausencia de Durán Barba, desde el ámbito presidencial fue consultado el reconocido coach Hugo Lescano, galardonado como Consultor Político del Año el pasado mes de abril en la OEA en Washington.

DIARIO HUARPE dialogó con Lescano, quien analizó todo el contexto político. “Se sabe que Durán Barba se fue. En una cena que tuvieron los dirigentes de Cambiemos, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se sumaron a las críticas que ya había vertido Lilita Carrió y se lo comentaron directamente al Presidente”.

“Es que ningún consultor deja en las PASO a su cliente, esto dicho más allá de que se indica que va a volver. A raíz de eso sí es cierto que he recibido consultas de todo tipo, de distintos sectores que no me consta que sean la voz oficial del Gobierno nacional”, aseguró.

Luego de las primarias del último domingo, Lescano encabezó un trabajo basado en los discursos del presidente y su comunicación no verbal detectando gestos que coinciden con los que una persona realiza involuntariamente cuando miente.

“Nuestro laboratorio lanzó con gran responsabilidad un análisis de las mentiras del discurso de Mauricio Macri”, contó el especialista. Y añadió: “Siempre lo he dicho, pero lo que creo que ha llamado mucho la atención es que en los últimos días he dicho con mayor énfasis que el trabajo que ha hecho Durán Barba lastima a la política en sí misma. Él tiene un capítulo completo en su libro dedicado a cómo hacer una campaña sucia. Yo creo que si hubiese un colegio de consultores políticos y si la disciplina estuviese regulada, a Durán Barba ya lo habrían expulsado”.

Lescano continuó con su crítica al decir que “Durán Barba hizo un daño muy grande, colocó a Macri en el lugar de la simulación y eso desconecta al funcionario con los electores. Como consultor político me ha tocado ser consultor de personas que yo nunca votaría, pero creo que puedo hacer un gran aporte para mejorar la comunicación y el desarrollo personal de ese funcionario para que él mismo pueda hacerse preguntas y responderlas conectándose con el electorado. De todas maneras, me pone muy incómodo que lastimen la imagen de la investidura presidencial”.

Hugo Lescano volverá a San Juan el próximo miércoles 21 con la finalidad de mantener reuniones con empresarios y funcionarios políticos, mientras que el sábado 24 en el salón de UPCN dará la segunda clase de oratoria persuasiva, taller del cual participaron 300 personas en la primera instancia.