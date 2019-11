Ley de talles: aseguran que el 70% de las argentinas no encuentra ropa de su talle

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La fundadora de AnyBody Argentina, Sahron Haywood, destacó hoy la importancia de la Ley de Talles aprobada en la Cámara de Diputados y aseguró que el 70 por ciento de las mujeres no encuentra ropa de su talle en el país.



"Hicimos muchas investigaciones -dijo la activista canadiense- sobre las tablas y las medidas que se estaban usando y comprobamos, a través de encuestas, que no hay talles en la Argentina para más del 70% de las mujeres".



Calificó además a la Ley de Talles aprobada anoche como "un paso muy importante y verdaderamente histórico ya que discriminar a una persona por el cuerpo que tiene, por el peso, no es aceptable",



"Yo fundé AnyBody Argentina, -la sede argentina de Endangered Bodies (Cuerpos en riesgo de extinción)-, y una de las primeras cosas que comprobamos fue que la ley de talles no estaba funcionando. Así que después de ocho años de activismo estamos más que contentas de llegar a este punto, que significa que vamos a intentar eliminar la discriminación de peso que hay en la industria argentina desde hace décadas", comentó a Télam la escritora y activista canadiense.



Haywood destacó el esfuerzo colectivo de muchos años y la colaboración de senadoras y diputadas que hicieron posible la sanción de esta ley..



Subrayó que la base para armar una ley de talles nacional que pueda funcionar es que esté basada en un antropométrico real.



Al respecto señaló que "las catorce leyes de talles existentes hoy en día en el país no funcionan porque están basadas en tablas de talles que no corresponden a cuerpos argentinos".



Sharon explicó que "hoy estamos hablando de seis talles, del 38 al 48, que no corresponden a cuerpos argentinos, son talles chicos. Por eso la mayoría de la población no está pudiendo encontrar la ropa que quiere y en su talle", de ahí la importancia de "fijar cuántos talles sean necesarios para que la gente pueda acceder a la ropa que quiere y no se sienta discriminada".



Asimismo, destacó la importancia de que el estudio antropométrico se actualice cada diez años, "porque sabemos que en todo el mundo, los cuerpos están evolucionando", señaló.



Haywood tiene en claro que los cambios no son fáciles y que las transformaciones no se dan de un día para el otro y reconoció que "la discriminación de peso, no sólo pasa en la industria de la moda y no tenemos fantasías que con una ley de talles nacional, la discriminación de peso vaya a desaparecer, pero sí creemos que es paso muy importante".



Esta satisfacción también la compartió Laura Pereyra, periodista cordobesa y creadora del blog "Yo la más gorda de todas", quien comentó a Télam que "me acosté con una sonrisa en la cara, no podía creer que esto estuviera pasando".



"Lamentablemente en nuestro país hacía falta una ley para que pueda haber talles para todos", indicó Pereyra, que lleva más de doce años activa en las redes sociales visibilizando esta problemática y comparte con la fundadora de Any Body Argentina la necesidad de conseguir "la media de los argentinos para hacer ropa para un amplio rango y no seguir repitiendo medidas de Europa".



La periodista cordobesa destacó el trabajo de muchas mujeres que "mostraron esta realidad, propiciando la aceptación de los distintos cuerpos y oponiéndose a una concepción de la belleza basada en ciertos estereotipos y medidas".



"Lo natural -dijo Pereyra- sería ver la belleza en todas sus formas, en cada ser humano y en toda la diversidad que tiene su ser" y "romper con estereotipos que desde hace años están presentes y en el que también las mujeres quedamos apresadas".