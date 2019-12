Ley minera: "El peronismo tiene que estar del lado del pueblo", dijo el titular del PJ mendocino

El titular del Partido Justicialista de Mendoza, Guillermo Carmona, afirmó hoy que hay que "evitar que se avance con una ley muy empujada por el lobby minero" y agregó que "el peronismo tiene que estar del lado del pueblo" en relación con las protestas a los cambios realizados en la ley 7.722, que permite el uso de sustancias químicas para el desarrollo de la minería.



"Hay que provincializar la actividad minera y hay que hacer una empresa provincial que tome en sus manos esta actividad", sostuvo Carmona en declaraciones a la AM 750.



Para el titular del PJ de Mendoza hay que hacer de esa provincia "un modelo de producción minera que abarque desde el proceso de exploración pasando por la explotación, y también avanzar en la industrialización".



"Uno de los cuestionamientos que tiene la actividad minera es la falta de control, el riesgo ambiental que significa la utilización de estas sustancias, eso se arregla con presupuesto, con equipamiento, con personal capacitado", destacó.



El otro gran cuestionamiento de los sectores de la producción agrícola fundamentalmente y de los sectores ambientalistas, citó, "es que se llevan la renta y lo que quedan son los pasivos, eso se resuelve con una empresa provincial de minería".



Aunque aclaró que "eso no significa que el sector privado no pueda participar".



"Yo presenté un proyecto del ley hace años en el congreso sobre la creación de un yacimiento minero federal, una especie de YPF para la minería, y hay que avanzar en ese camino y creo que es un camino interesante para que lo explore el gobierno nacional", resaltó.



En relación con las movilizaciones que se desencadenaron en la provincia, dijo que "son impresionantes" y afirmó que "el peronismo tiene que estar del lado del pueblo".



"Hay que tener en cuenta que vamos 10 años de emergencia hídrica en la provincia, hay lugares donde los productores no cuentan con agua para sostener sus actividades agrícolas y eso tiene que ser contemplado", destacó.