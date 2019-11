Liberan a la policía que atropelló con un patrullero y mató a una joven en Villa Crespo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un juez ordenó esta tarde la libertad de una policía que estaba detenida desde el 17 de noviembre último tras embestir con un patrullero a una pareja que viajaba en moto por el barrio porteño de Villa Crespo y provocar la muerte de una joven de 19 años, informaron fuentes judiciales.



La medida benefició a la oficial de la Policía de la Ciudad Silvina Beñacar y fue dictada por el juez de instrucción porteño Alejandro Litvack, quien consideró que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación por parte de la imputada y puede aguardar el juicio en libertad.



Si bien aún no resolvió la situación procesal de la oficial, en la resolución a la que accedió Télam se menciona que el hecho se produjo por “la conducción imprudente del móvil policial 5319, esto es la conducción innecesaria a alta velocidad, en virtud de que aparentemente no existiría ninguna emergencia, lo que provocó que embistiera la moto en la que viajaba la víctima, Sandra Constante”.



Agregó que el móvil pasó “con la luz del semáforo en rojo” y que la joven sufrió graves heridas y luego murió, mientras que su novio, Ariel Peri (22), y uno de los dos detenidos que trasladaba en ese momento en el patrullero sufrieron heridas leves.



Sin perjuicio de la “gravedad del hecho”, el juez entendió que correspondía analizar si había algún riesgo procesal, pero los descartó teniendo en cuenta que la imputada, que está acusada de “homicidio culposo y lesiones leves”, tiene domicilio constatado y no registra antecedentes penales ni “comportamientos negativos” en su legajo policial.



Pese a recuperar la libertad, Beñacar, asesorada por el abogado Walter Bonavera, deberá presentarse todos los meses del 1 al 10 en el juzgado y tiene prohibida la salida del país.



El hecho ocurrió el domingo 17 de noviembre en Camargo al 1000, casi Serrano, donde un móvil policial que trasladaba a dos detenidos hacia la alcaidía de la Comuna 15 chocó contra una moto tripulada por Peri (22) y en la que iba de acompañante su novia.



Peri relató que circulaban por Camargo luego de haber estado en Parque Centenario y que cruzaron "con el semáforo verde, los dos con casco y a baja velocidad".