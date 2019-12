Líder escocesa defiende nuevo referendo independentista tras triunfo electoral en Escocia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó hoy que "es momento de decidir" sobre la independencia escocesa, un día después de ganar las elecciones en el país del Reino Unido con la promesa de celebrar un segundo referendo separatista y de evitar la salida de la Unión Europea (UE).



Sturgeon anticipó que la semana próxima el gobierno escocés publicará "una propuesta detallada y democrática" para solicitar al Ejecutivo británico la convocatoria para un nuevo plebiscito, y sentenció que el primer ministro, Boris Johnson "no tiene derecho a interponerse".



Johnson, cuyo Partido Conservador ganó las elecciones de ayer con mayoría absoluta, ha prometido rechazar cualquier petición argumentando que Escocia ya tuvo la oportunidad de elegir separarse y rechazó la opción en un referendo celebrado en 2014.



"Escocia ha rechazado a Boris Johnson y los conservadores y, una vez más, le hemos dicho 'no' al Brexit", aseveró Sturgeon en una comparecencia ante los medios en Edimburgo.



Agregó que los 48 escaños obtenidos por su Partido Nacionalista Escocés (SNP), de los 59 reservados a Escocia en la Cámara de los Comunes de Londres, confirman que los escoceses quieren algo "diferente al resto del país".



"El Parlamento ha ignorado a la gente de Escocia durante tres años. Anoche la gente de Escocia dijo que es suficiente. Es hora de que Boris Johnson comience a escuchar", declaró, citada por la agencia de noticias EFE.



Para Sturgeon, el dirigente conservador obtuvo "un mandato para el Brexit en Inglaterra" pero no "para sacar a Escocia de la Unión Europea", donde el 62% de los votantes rechazó abandonar el bloque europeo en el referendo de 2016 sobre la pertenencia al bloque europeo.



"Ahora está claro, más allá de toda duda, que la abrumadora mayoría de las personas en Escocia quiere permanecer en la Unión Europea", evaluó la dirigente nacionalista.



El SNP obtuvo una abrumadora mayoría en las elecciones de ayer en Escocia, dejando apenas seis de los 59 escaños para los conservadores, cuatro a los Liberales Demócratas y solo uno para el Partido Laborista.