Lider León perdió en adelanto ante Atlético San Luis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El líder León cayó anoche ante Atlético San Luis por 3-1, en uno de los adelantos de la sexta fecha del torneo Clausura de la primera división del fútbol de México, en donde solamente hubo gritos de jugadores argentinos.



Pese a la derrota, el conjunto dirigido por Ignacio Ambriz continúa arriba en la clasificación con 12 puntos, con ligera ventaja de una unidad sobre Pumas UNAM, que esta noche, a partir de las 20.00 argentina, se enfrentará a Toluca.



En Atlético San Luis, filial del Atlético Madrid español, convirtieron sendos goles el delantero Nicolás Ibáñez (ex Gimnasia La Plata y Comunicaciones), a los 25 minutos del primer tiempo, mediante un penal, y a los 6m., del segundo, respectivamente.



El otro tanto del elenco ganador fue obra del ex San Lorenzo, Germán Berterame (St. 16m.), según indicó el sitio deportivo Mediotiempo.



En León marcó el empate provisorio el delantero Leonardo Ramos (ex Deportivo Armenio), a los 27 minutos de la primera mitad.



En otro de los anticipos de la jornada, Morelia, el equipo que dirige el DT Pablo Guede, igualó anoche 1-1 con Tijuana, que tuvo en sus filas a Leandro González Pirez (ex River y Estudiantes de La Plata), Miguel Barbieri (ex Rosario Central) y Alexis Castro (ex San Lorenzo).



Hoy jugarán Toluca-Pumas UNAM, Pachuca-Puebla, América-Atlas, Monterrey-Juárez y Chivas de Guadalajara-Cruz Azul.



La fecha se completará mañana, domingo, con los choques Necaxa-Querétaro y Santos Laguna-Tigres.