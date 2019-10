Liliana Escliar: "El mal no es abstracto ni patrimonio de la literatura"

Liliana Escliar, quien participará del BAN! como parte de un panel de escritoras que promete "reflexiones femeninas sobre el lado oscura del alma", asevera que "el mal no es abstracto ni patrimonio de la literatura", al tiempo que insiste con que "no existe una literatura femenina. Lo que sorprende y fascina es la buena literatura".



Tal vez, considera Escliar, quien compartirá mesa con Patricia Sagastizábal y Carolina Cobelo, "una de las tareas de las que nos ocupamos últimamente las escritoras sea hacer visible 'el mal', que no es abstracto ni patrimonio de la literatura".



"En las voces lúcidas de Gabriela Cabezón Cámara o Dolores Reyes, entre otras, acompañamos un fenómeno que llegó a la literatura después de pasar por la crónica periodística y por las calles con el Ni una menos y con el reclamo por la legalización del aborto", considera la autora de "Los motivos del lobo".



Para Escliar, "hay buenas y malas novelas. Hay obras destinadas a ser clásicos y otras que pasarán sin dejar resto. Y es un hecho que hay más mujeres escribiendo novela negra o policial, como Claudia Piñeiro o María Inés Krimer, que asumen un lugar de representación que estaba vacante u ocupado por varones y que usan esa visibilidad para defender las causas que nos convocan".