Liliana, la sanjuanina que vende semitas y se volvió viral por el gesto de un cliente

Liliana Tello se pone nerviosa a la hora de hablar. Muchos sanjuaninos la conocen porque la vieron en un posteo que se hizo viral en Facebook. Un cliente ofreció sus productos y contó su historia en su perfil, lo que para ella fue un emotivo gesto. Se trata de una vendedora de semitas que todos los días ofrece sus productos en la puerta de un centro comercial de Capital.

Este martes cumplió 62 años. El hecho de que fuera su día de festejo no frenó su ímpetu para levantarse como todos los días a primera hora de la mañana a preparar sus productos y después ir hasta Paula y Libertador para venderlos.

La mujer no solamente vende semitas tradicionales, sino que también ofrece budines, pan dulce, pan de salvado, pan casero, prepizzas, prepizzas integrales con semillas, empanadas y pollos rellenos por encargo.

Liliana no solamente vende semitas, también ofrece otros productos de panificación. Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Con lo que gana le alcanza para pagar el alquiler de su casa en calles Alvear y San Isidro, en Capital. También tiene para comer, pero lo que más le preocupa es llegar con la plata del inmueble. Vive sola y está separada hace tres años aproximadamente, según contó a DIARIO HUARPE.

Fue la rotura con su esposo lo que la obligó a buscar un sustento de vida. Es que antes era ama de casa. Se dedicó a la panadería, también a la limpieza de a ratos. Tello contó que nunca tuvo un beneficio estatal y que le gusta no depender de nadie. "Cuando me separé, empecé a ver qué podía hacer. Soy una mujer que nunca me quedé quieta", dijo.

Muchos le cuestionan el hecho de por qué no se va a vivir con la única hija que tiene y su nieta, pero ella no quiere ser la carga de nadie. "Siempre fui independiente y mientras pueda vivir sola, lo voy a seguir haciendo", señaló. "Tengo una linda relación mi hija, ella tiene 39 años y es maestra jardinera. Mi nieta tiene 19 años y ahora está viendo qué va a estudiar, le va a ir muy bien porque siempre tuvo buenas notas", añadió.

Un changuito y una caja, son los elementos que utiliza la oriunda de Albardón para guardar sus productos. Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Liliana está muy contenta con la repercusión que tuvo la publicación de su cliente porque la ayudó mucho con la venta. Hace dos meses que trabaja en el Patio Alvear donde pudo hacerse una clientela. Antes iba al Centro Cívico, pero dejó de hacerlo porque se lo prohibieron por la pandemia. Empezó a vender por su barrio, pero no tuvo suerte hasta que llegó al reconocido shopping. Antes de pasar por ahí visita a sus clientes fijos que son los obreros de una construcción y unos mecánicos.

El cambio fue para mejor porque Liliana ahora no tiene que levantarse tan temprano para ir al Cívico, caracterizado por tener varios vendedores en las inmediaciones. "No tenía vida", dijo.

Publicación en redes

Liliana contó que cuando Franco le propuso publicitar su actividad le dio miedo, pues es una mujer que no tiene mucha idea del manejo de redes sociales. Ahora está contenta porque muchas personas se contactaron con ella para comprar o poder ayudarla de alguna manera.