Limbo inaugura la reapertura musical del Teatro Sarmiento

Limbo presenta al público “See you on the other side”, en el Teatro Sarmiento a través de un concierto virtual este viernes 6 de noviembre. Será transmitido por Facebook y en Instagram, además, se podrá realizar un aporte voluntario de $200 de base ingresando a este link. Esta será la primera presentación musical que se realizará en el lugar tras la reapertura del lugar para los ensayos de elencos locales.

El concierto se realizará con protocolo sanitario, bajo la producción general de Mariana Viera Campbell, los talentosos músicos estarán brindando este concierto desde el teatro el viernes 6 de noviembre a las 20 (hora argentina) y 17 (hora México).

“Cuando supimos lo de la reapertura de Teatro Sarmiento fui directamente a proponerle a Karen Archilles, la encargada del teatro, y le gustó la idea. Después de eso nos pusimos a trabajar para este concierto”, comentó Fabián Noriega.

Además contarán con invitados que se sumarán de forma virtual como: Lula Bertoldi de Eruca Sativa, los sanjuaninos Martín Guzmán y Emiliano Sánchez, Sofía Guilarte desde Cuba, y La Majo que viene de La Voz México.

“Nosotros tenemos muy buena conexión en México. Casi el 60% de los amigos de la banda son de México, Colombia, Perú y Ecuador. Desde que comenzó la pandemia tocamos en siete festivales virtuales, la mayoría de México y Perú”, dijo el compositor.

Cabe destacar, que el Teatro Sarmiento está cerrado al público en general la única manera de ver el recital será de manera virtual.