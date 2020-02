Limbo presenta su nuevo disco "See you on the other side"

Limbo, la banda de tecno rock formada por Fabián Noriega y Juan Manuel Vizcaíno, presentó su nuevo disco See you on the other side.

El mismo comenzó su producción en el retorno de su gira por México. La obra cuenta con colaboraciones internacionales como Sibha de Brasil , Alice Quint de Colombia , Benegas band de Paraguay y Efrén Jiménez y La Majo de México.

También los músicos locales colaboraron en la producción como: Martín Guzmán , Emiliano Sanchez, Mariana Viera Campbell , David Hernández y Marcos Aciar guitarras, fundador del grupo.

El disco está conformado por un total de 14 canciones que en conjunto transmiten una atmósfera oscura y urbana.

Cada vez que me voy funciona de preludio para esta construcción, comienza con un potente sonido y sus tempos son marcados por intervenciones electro dando un ritmo marcado, acción que se repetirá durante todo el disco.

Otro tema a destacar es We don´t hate, cuenta con los coros de la cantante mexicana, La Majo. Con sampleos que van de lo retro al electro de 16 bits, se refuerza el concepto urbano.

Todo el éxtasis que construye en la primera parte se toma un respiro en De acordes. Con las armónicas de Martín Guzmán, la melancolía de la ausencia reina en esta pieza.

El último tema a destacar es Rebaño Digital, es el tema más poético del disco. Con metáforas “como espejo de miel”, “zombi que nunca morirá” o el mismo nombre del tema, se gana este lugar por el lirismo que presenta. Además el contraste que se produce entre la voz de la colombiana, Alice Quint y de Fabián, genera una pieza en un tono religioso.

Este es el quinto disco de la banda. See you on the other side se presenta previo a su participación en los Conciertos de Verano en el Auditorio Juan Victoria y la Fiesta Nacional del Sol.