Lionel Scaloni afirmó a qué club le gustaría dirigir

Lionel Scaloni habló nuevamente en público y dejó más frases interesantes luego del título mundial. Después de consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina, fue invitado especial en el lanzamiento de la nueva aplicación de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares. El DT de la "Albiceleste" vive en Mallorca y jugó para el conjunto local entre 2008 y 2009. Sin embargo, una pregunta que le hicieron resaltó sobre el resto.

Mientras se relaja en sus días de vacaciones y analiza su continuidad en el elenco nacional, Lionel Scaloni dijo presente en un ping pong en el que comunicó qué equipo le gustaría dirigir. Su respuesta fue: "El Depor... Siempre lo dije". De esa manera, hizo foco justamente en el Deportivo La Coruña, elenco español en el que consiguió cuatro títulos: La Liga (1999/2000), Supercopa de España (2000 y 2002) y la Copa del Rey (2002).

Por otra parte, en relación a su nueva vida como campeón mundial, el entrenador argentino también aprovechó para decir lo siguiente al respecto: "Me encuentro de la misma manera de cuando se ganó. Asimilando que el título está en nuestras manos. Pero aquí estoy en mi lugar, tranquilo, con mi familia y disfrutando el día a día con los niños y en eso la vida no me ha cambiado mucho".

"Todos pensamos que los jugadores iban a llegar cansados, pero fue todo lo contrario. El mes de octubre había sido muy cargado. A los clubes se les trastocaron un poco los planes y no fue para nada fácil, pero esas eran las fechas, en junio no se podía jugar por el calor. Hacer un Mundial en una ciudad con desplazamientos muy cómodos, tanto para nosotros como para los hinchas, fue un gran acierto", sentenció Lionel Scaloni.

Más palabras de Scaloni

Días antes, Scaloni había dicho: "Me senté en el banco, 20 o 30 segundos y fueron los mejores desde que estoy en la Selección, junto a los de Maracaná. Hubo mucha lágrima en el Mundial, las de Aimar en el partido con México. Pablo venía con un problema familiar, la distancia y la importancia del partido que íbamos empate con ellos. Pablo viene de festejar el gol y emocionado, agitado; yo solo quería hablar del cambio que íbamos a hacer porque no me di cuenta que lloraba. Yo le contaba el cambio y después me di cuenta".