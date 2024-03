Lionel Scaloni y las declaraciones que ilusionan a todo hincha de la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para su enfrentamiento ante Costa Rica y Lionel Scaloni compartió sus reflexiones. Cabe destacar que el encuentro amistoso entre los antes mencionados se llevará a cabo en el icónico Memorial Coliseum de Los Ángeles este martes. Frente a esto, el estratega argentino dio a conocer los posibles ajustes en la alineación, luego de la contundente victoria por 3-0 sobre El Salvador el pasado viernes.

En un principio, Lionel Scaloni confirmó la inclusión de Ángel Di María en el once inicial, a pesar de los recientes incidentes que preocuparon al jugador y a su familia en su residencia en Funes. “Hablé con él y mañana va a jugar y no cambia nada. Está tranquilo, lo vi bien y sabe que tiene todo el apoyo de nosotros para lo que necesite, pero lo más importante es que juegue, que es lo que lo va a distender un poco. Hablé otras cosas con él que me las guardo para mí”, comentó el entrenador en la conferencia de prensa del día lunes.

Por otra parte, Scaloni anunció que habrá cambios en la alineación de acuerdo al equipo que jugó contra El Salvador, con la posible inclusión del arquero Walter Benítez. “La idea es hacer cambios. Serán cinco o seis cambios. No tengo decidido si Walter empieza desde el inicio o después. Me gustaría darle la oportunidad. Todavía no les dije el equipo a ellos, pero la idea es hacer cambios”. expresó Lionel.

Más declaraciones de Lionel Scaloni sobre la Selección Argentina

Al ser consultado por el joven talentoso Alejandro Garnacho, Lionel adelantó que sería titular en este próximo encuentro. "Entró bien (contra El Salvador) y es una posibilidad también que pueda jugar. Así que ya tienen dos (contando Di María)", afirmó el técnico del seleccionado argentino. Este caso se suma a otros jóvenes que han estado recibiendo oportunidades en el equipo mayor, destacando la importancia de los partidos para evaluar su rendimiento en el terreno de juego.

“Siempre miramos lo colectivo más allá de que uno tenga sus condiciones individuales, nosotros buscamos el acople al equipo. Cuando entra un joven necesitamos ver cómo juega y se acopla a sus compañeros, cómo se entiende y la única manera es verlo jugar. Los entrenamientos sirven, pero estos partidos son importantes para verlos a ellos cómo se relacionan con sus compañeros dentro de la cancha”, explicó Scaloni.