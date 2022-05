¡Listo para la guerra! Santiago Ponzinibbio y un duro choque el sábado en UFC Vegas 54

Este sábado por la noche, Santiago Ponzinibbio se medirá con Michel Pereira, en una contienda espectacular. El luchador argentino tendrá una nueva presentación en el UFC Vegas 55, chocando contra uno de los oponentes más completos en los Peso Wélter. Cabe resaltar que dicho espectáculo será la pelea co-estelar del evento encabezado por Holly Holm y Katlen Vieira, en el Apex de Nevada.

"Es un peleador espectacular, un peleador diferente, poco ortodoxo como lo definís. Es imprevisible, tiene poder de nocaut y mucha explosión física. Eso lo hace bastante peligroso. Hay que estar atento, acompañar los movimientos de él. Creo que la clave va a ser presionarlo, no darle lugar a que haga sus locuras y se ponga creativo. Trabajé en meterle buena presión y estar atento. Tengo que trabajar mucho la finta, para ver los peligros que ofrece", le dijo a Crónica en las últimas horas.

Además, Ponzinibbio afirmó: "Cortar la distancia, meterle presión, volumen de golpes, estar vivo con las piernas para salir de los ataques pero volver rápido, y no darle espacio. Claro que sí, es una de las peleas más importantes de mi carrera. Va a vender súper bien por su estilo y el mío. Él viene bien, con cuatro victorias, es la pelea coestelar de la noche... Realmente todo está puesto para que sea una pelea histórica en la división de peso".

Santiago Ponzinibbio está confiado

"La verdad que el foco ahora está en él. No quiero estar pensando en cosas futuras, pero obviamente es seguir para adelante. Con el volumen de peleas que tengo dentro de la división estaría bueno que venga alguien bien rankeado para acercarme al título. Ahora nos enfocamos en lo de este sábado, pero seguramente que una buena victoria me deje en las puertas de hacer una pelea que me acerque a eso", expuso el argentino de UFC.

Para cerrar, Santiago Ponzinibbio resaltó: "Siempre es duro. La verdad que me preparo bien, lo hago muy bien y de una manera muy prolija. Pero siempre que estás cortando peso lo sufrís. La deshidratación es dura, bajamos mucho peso, algunos más que otros, pero se baja mucho. Entonces, se siente. Pero lo llevo bien. Con la experiencia que tengo creo que cada vez lo llevo mejor. Aparte, tengo muy buena energía en la semana de la pelea así que no es un obstáculo".