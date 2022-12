Listos para otro desafío: contundentes palabras de Lionel Scaloni antes de enfrentar a Croacia

En la previa del duelo contra Croacia, Lionel Scaloni analizó al rival y dejó varias frases interesantes. El entrenador de la Selección Argentina fue tajante sobre lo que espera del próximo compromiso. Este martes 13 de diciembre, disputarán las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Teniendo en cuenta que no será nada fácil avanzar a la última disputa, prepara lo mejor que tiene a disponibilidad.

"El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar. El fútbol es esto. A veces tenés que defender, otras atacar. Que haya discusiones. Hay un árbitro para impartir justicia y hay que sacar ese tabú. Sabemos perder y sabemos ganar. Nos fuimos calladitos al hotel, ganamos la Copa América en Brasil y se dio la mejor imagen de deportividad con Neymar, Messi, Paredes. No compro esa que no sabemos ganar. Un poco de orgullo tenemos que tener", comenzó explicando Scaloni.

Luego, Lionel indicó: "Todo queda cuando el árbitro pita el final. Hay que zanjar ese tema. Respiramos a todos los rivales. Está alejado de la realidad de lo que somos como equipo y como representamos a este país. Leo siempre fue así. El siempre fue un ganador. Tienen unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidia. El día después hicimos recuperación y lo mismo ayer. Hicimos una reunión, pensando cómo juegan".

Análisis de Lionel Scaloni

"Hoy tendremos un panorama más claro de cómo están, pero en principio están disponibles y evaluaremos. Están en condiciones. De la misma manera. Venimos jugando partidos importantes desde que perdimos con Arabia. Eso no cambia que el partido es trascendental. Todos saben que es un partido de fútbol, que intentaremos dar el máximo, que a veces la suerte te puede dar la espalda. Pero lo manejamos con naturalidad, que es muy importante para la alegría de la gente y que, a veces, no gana el mejor", expuso el DT argentino.

Para cerrar, Lionel Scaloni adelantó: "Analizamos mucho a Croacia, que tiene grandísimos jugadores y le puso las cosas difíciles a grandes equipos. Trabajamos mucho donde nosotros podemos atacar y hacer daño, y donde ellos puedan tener algún déficit. A veces sale, a veces no. En principio, vamos a ver si seguirá jugando o no. Está todo un país detrás de él. Quedan partidos difíciles. El objetivo es ir partido a partido. Nunca fue jugar los siete partidos. Ahora los vamos a jugar, pero el objetivo siempre fue ir partido a partido. El objetivo cumplido es ir partido a partido y no ir más allá".