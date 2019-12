Liverpool enfrenta mañana a Monterrey en busca del pase a la final del Mundial de Clubes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Liverpool, actual campeón de la Champions League, enfrentará mañana a Monterrey, titular de la Concacaf y dirigido por el argentino Antonio Mohamed, en la segunda semifinal del Mundial de Clubes que se lleva a cabo en Doha.



La semifinal entre ingleses y mexicanos se jugará este miércoles a partir de las 14.30 (hora de la Argentina) en el estadio Internacional Khalifa, en la capital de Qatar, con capacidad para 50 mil espectadores.



Liverpool, dirigido por el alemán Jürgen Klopp, quien firmó una ampliación de su contrato hasta 2024, llega a este encuentro ante los mexicanos en un muy buen momento futbolístico, líder invicto de la Premier League y clasificado a los octavos de final de la presente edición de la Liga de Campeones de Europa.



El equipo inglés que nunca ganó un Mundial de Clubes -perdió la final del torneo de 2005 ante el Sao Paulo de Brasil- y buscará avanzar al juego final que se disputará el domingo próximo en Doha, no podrá contar para este partido decisivo con el croata Dejan Lovren.



El zaguero balcánico sufre un problema muscular desde el encuentro de la "Champions" del pasado martes frente al Salzburgo y no puede ser utilizado por el DT germano Klopp, quien sí incluyó en la convocatoria al centrocampista holandés Georginio Wijnaldum.



Por su parte, Monterrey, dirigido por el DT argentino "Turco" Mohamed, derrotó por 3-2 en cuartos de final al equipo local Al Sadd de Qatar, dirigido por el español Xavi Hernández, y ahora se propone dar la sorpresa ante el favorito.



En el equipo mexicano juegan los argentinos Marcelo Barovero (ex Rafaela, Huracán, Vélez y River), Nicolás Sánchez (ex Chicago, Godoy Cruz, Racing y River), Leonel Vangioni (ex Newell's y River), Rogelio Funes Mori (ex River), José María Basanta (ex Estudiantes de La Plata y Olimpo de Bahía Blanca) y Maximiliano Meza (ex Gimnasia La Plata e Independiente).



El ganador de este encuentro se enfrentará por el título con el Flamengo o el Al Hilal de Arabia Saudita, el sábado 21 de diciembre.







- Probables formaciones -



Monterrey: Marcelo Barovero; César Montes, Nicolás Sánchez, Leonel Vangioni, Jesús Gallardo y John Stefan Medina; Jonathan González, Carlos Rodríguez y Dorlán Pabón; Rogelio Funes Mori y Rodolfo Pizarro. DT: Antonio Mohamed.



Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joseph Gomez, Virgil Van Dijk y James Milner; Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Xherdan Shaqiri y Sadio Mane; Mohamed Salah y Roberto Firmino. DT: Juergen Klopp.



Cancha Khalifa, Doha.



Hora de inicio: 14.30 de la Argentina.