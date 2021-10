Llega al Congreso la jubilación de trabajadores de viña, otra vez junto a la ley de etiquetado frontal 

Hace casi un año la Ley de Jubilación de trabajadores de viña, que reconocerá las duras condiciones de vida de los cosechadores y les permitirá jubilarse antes, obtuvo la media sanción en la Cámara de Senadores. Desde ese primer festejo que tuvo el sector, la espera se extendió hasta mediados de octubre para que llegara a Diputados. Pero el que iba a ser posiblemente un día de festejo se vio empañado: la oposición no dio quórum y tuvieron que esperar otras dos semanas.

Tras esa sesión que falló, este martes 26 está previsto que el proyecto para que los trabajadores de viña tengan jubilación anticipada llegará a la Cámara de Diputados. "Vamos encaminados y estamos ilusionados", aseguró Carlos Ozán, secretario general del sindicato Foeva. "Pero también lo estábamos la otra vez, cuando finalmente la oposición no dio quórum y dilataron la aprobación. Fue un golpe muy duro para los trabajadores, que se vieron perjudicados por intereses ajenos", criticó el representante de los trabajadores de viña.

Ozán hizo referencia con esto a la sesión del pasado 6 de octubre, cuando los legisladores opositores, incluidos los sanjuaninos Eduardo Cáceres y Marcelo Orrego. Para el sindicalista, esto sucedió por la presión del lobby de la industria alimentaria. Es que en la misma sesión estaba previsto que se tratara también la Ley de Etiquetado Frontal, el proyecto que obliga a que todos los alimentos aclaren si tienen grandes cantidades de azúcares y grasas, entre otros, muy criticado por el sector empresarial. Los legisladores aseguraron que no fue debido a esto, sino que no bajaron en en reclamo por una sesión que no habían acordado con el oficialismo

Pero lo cierto es que los trabajadores de viña se quedaron con las ganas de que les reconozcan que el suyo es un trabajo de mucho esfuerzo. Los viñateros son los únicos trabajadores agrarios que no se jubilan a los 57 y hasta ahora deben esperar hasta los 65. Esto, aseguró Ozán, significa que tras una vida de trabajo esforzado, llegan a la jubilación con problemas graves de salud y muchos apenas si tienen tiempo de disfrutar el tiempo de descanso, porque el promedio de vida es más corto.

Este escenario, que aseguran que comprometía el tratamiento de las jubilaciones, hizo que desde Foeva incluso hicieran un pedido para separar las dos leyes. "Manifestamos oficialmente que si la ley de etiquetado fue una traba, que la separaran, porque el trabajador de viña se merece urgente este reconocimiento", contó Ozán. "También le pedimos a los legisladores sanjuaninos que se pongan una mano en el corazón, porque se lo deben a la gente", agregó.

A pesar de que para este martes 26 creen que tendrán finalmente el proyecto aprobado, el representante de los trabajadores volvió a criticar la actitud de Cáceres y Orrego. "Repudiamos lo que hicieron, firmamos una solicitada y no se comunicaron con nosotros. Ellos tendrían que haber dado quórum porque es una de las actividades más importante de la provincia", insistió Ozán.

Los trabajadores de viña vienen solicitando y luchando por esta ley desde hace tiempo, ya que el resto de los sindicatos relacionados al agro tienen este beneficio previsto para las actividades desgastantes. Para esperar la buena noticia tan esperada, integrantes de Foeva viajarán a Buenos Aires para presenciar la sesión. "Ojalá tengamos este festejo el próximo martes", cerró ilusionado Ozán.