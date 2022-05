¿Llega el primer refuerzo para Battaglia? La joya que fue ofrecida a Boca

En estas horas, una sorpresa llevó al Consejo de Fútbol de Boca Juniors, con un apellido muy importante en el medio. Difundieron que la dirigencia de Colón llamó a los dirigentes del Xeneize para consultar si aún están interesados en contar con los servicios de Facundo Farías, el delantero que estuvo en planes para llegar en enero al equipo de Sebastián Battaglia. Su cotización fue imposible para que se cierre el acuerdo.

Ahora, en menos de seis meses, aparentemente todo eso cambió y desde Santa Fe quieren volver a poner sobre las mesas la negociación. El arribo de Julio César Falcioni aportó para que el juvenil cayera un tanto, ya que el reconocido entrenador le cambió el lugar en el que jugaba antes, dejándolo lejos de su zona de confort. Ante eso, Farías perdió terreno, es suplente y por ello pretenden venderlo a Boca en el próximo mercado de pases.

Actualmente se mueve por detrás del Pulga Rodríguez, como así también de Lucas Beltrán y pelea con Ramón Ábila por un lugar en el once titular. Con ese panorama, el Sabalero bajó considerablemente el precio de Facundo Farías, pero, no obstante, ese monto seguiría estando algo elevado para un futbolista de 19 años que no ha terminado de explotar. Esa sería la carta del Xeneize para adquirirlo a un buen valor.

¿Cuánto vale Facundo Farías?

Cabe resaltar que Farías tiene contrato en Colón, entidad que desea 7 millones de dólares por el 100% de su pase. A su vez, los directivos del cuadro santafesino habría pedido a Boca el préstamo de Vicente Taborda para poder sustituir la salida del delantero. Más allá que en el elenco de La Ribera no estarían en desacuerdo con ceder al volante, la cifra final sigue siendo bastante alta para sentarse a negociar.

Por lo que se sabe, Colón quiere a Taborda como una buena opción para reemplazar a Facundo Farías, pero también porque Rodrigo Aliendro dejaría de estar en la entidad en pocas semanas. El volante si iría libre a Estudiantes o Independiente, en un principio. Ahora, todo pasa por saber qué hará el Consejo de Fútbol comandado por el "último 10", pensando en lo que viene después del receso.