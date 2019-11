Llega un tributo rockero a Nino Bravo cantado por Norberto Rodríguez

“Nino in Rock” es el título del singular tributo al baladista español Nino Bravo que propone el vocalista de heavy metal y hard rock Norberto Rodríguez y que el sábado llegará a una sala del centro porteño para hacer lo que el cantante definió como “un homenaje a mi estilo”.



“Hace más o menos dos años arranqué con esta historia un poco homenajeando a mis viejos y también al autor de estas canciones espectaculares al que tributo desde mi estilo”, señaló Rodríguez a Télam acerca de “Nino in Rock”.



Bravo, quien en agosto pasado hubiera cumplido 75 años, falleció en abril de 1973 en pleno apogeo de su trayectoria a raíz de un accidente automovilístico en la ruta que entonces unía las ciudades de Valencia (donde nació) y Madrid.



El recital que desde las 21 del sábado tendrá por sede al Auditorio Kraft (Florida 681, Ciudad de Buenos Aires) será inaugurado por la intérprete de tango La Valentina y reunirá al ex integrante de Giardino's Temple con un cuarteto rockero.



El músico que la actualidad integra los grupos Galilea y Héroes de la Eternidad, sostuvo que el cruce entre las baladas que popularizó Bravo y el pulso rockero “es muy bueno y hace que aquellas canciones suenen actuales gracias a un gran trabajo de arreglos que no intervino en las melodías”.



La propuesta de “Nino in Rock” urdida por Rodríguez ya puede apreciarse en plataformas donde se subieron las versiones de “Te quiero te quiero” y “Noelia” y estas horas será el turno de “América” y “Tú cambiarás”.



“Conocía los hits pero cuando empezamos a investigar me dí cuenta que el nivel del repertorio era excelente más allá de las canciones más conocidas. Y puedo hacerlo con gusto y comodidad porque creo que el cantante popular no deja de ser alguien que se apoya en las melodías más allá del género que encare”, postuló quien en 2001 fue vocalista de Luis Salinas.



Rodríguez consignó que “una de las canciones que más me costó adaptar fue 'Cartas amarillas' que tiene una identidad a prueba de balas y es el más difícil y el más representativo del repertorio de Nino”.



Pese a su extenso camino en la música, el cantante confió que “este es el primero de mis proyectos donde el 100% de las personas me levanta el pulgar” y por ello dijo que “si bien sigo haciendo mis presentaciones, realmente estoy muy abocado y muy entusiasmado con 'Nino in Rock'”.