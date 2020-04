Llegar a 40 mil infectados en San Juan dependerá del comportamiento social, dicen especialistas

La ministra de Salud Alejandro Venerando informó, en conferencia de prensa, que un 20% de la población de San Juan podría infectarse con coronavirus durante los próximos meses. En una población de 760 mil habitantes, este porcentaje representa 40 mil sanjuaninos.

Tras oficializarse estos números, que indican también que 1.300 personas cursarán un cuadro moderado de la enfermedad y 500 necesitarán atención en terapia intensiva, DIARIO HUARPE consultó a dos prestigiosas infectólogas de la provincia, Beatriz Salanitro y Rosa Contreras, para conocer si es posible llegar a este escenario con un sólo caso confirmado de coronavirus hasta el momento y ambas coincidieron en decir que todo lo que pueda a llegar a pasar en los próximos meses dependerá, casi en su totalidad, del comportamiento social en la tercera etapa de cuarentena.

“Las declaraciones de la ministra son realmente serias. A la fecha no tenemos virus circulante en la provincia, hay un caso nada más y es importado. Teniendo en cuenta esto, no podemos decir qué números de infectados tendremos en un mes. De todas formas estos números que dieron a conocer están bien para que tengamos en cuenta qué puede pasar. Llegar a este número de infectados dependerá del comportamiento de los ciudadanos y de las medidas que se están tomando”, explicó Salanitro.

Por su parte, la doctora Contreras, añadió que “por todos los medios debemos tratar de no llegar a este número de infectados que dio a conocer la ministra de Salud. Estos datos son pensando en el peor escenario y para eso está preparándose la provincia. Tener 40 personas con coronavirus en San Juan dependerá del comportamiento y concientización de la gente cuando se flexibilice la cuarentena”.

En este sentido recomendó para los próximos días continuar con “el distanciamiento social, el lavado de manos, la limpieza de las superficies y todas las medidas de higiene y salud que se han puesto en marcha durante la primera parte de la cuarentena. Yo espero que una vez que se flexibilice el aislamiento, la gente no salga a juntarse con amigos como si no hubiera pasado nada. Hay que salir de a poco para no llegar a tantos infectados”.

En relación con la cantidad de testeos que hay por el coronavirus, ambas profesionales, coincidieron en decir que la posibilidad que tiene San Juan de realizar análisis propios servirá para lograr conocer una curva de la enfermedad mucho más certera que hasta ahora.