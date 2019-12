Llevaban 20 días sin agua y los tanques del techo vacíos: el viento los voló

Desde hace años la zona Norte de Pocito viene teniendo serios problemas con el suministro de agua potable. Cuando no es el barrio UPCN, es el Cerro Grande, el PROCREAR, el Conahuil, el Carrerito, el Piedritas I o algunos de los Lote Hogar de la zona.

A raíz de ello, cuentan los vecinos, los tanques del techo no se llenan y al estar vacíos, cuando llego el viento del martes, la mayoría se voló.

“Por favor pedimos que nos solucionen urgente este problema, porque así no podemos seguir”, dijo otra vecina. “Llevamos más de 20 días sin agua. No podemos bañarnos, no podemos limpiar la casa, no podemos regar las plantas y la mayoría no tiene plata para comprar agua envasada”.