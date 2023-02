¿Lo conseguirá? La Selección de América que quiere dirigir Thierry Henry

En las últimas horas, Thierry Henry expuso que quiere volver a dirigir y sueña con un seleccionado. El mismo apunta sus cañones hacia América. En busca de estar nuevamente entre los mejores del mundo, quiere un equipo con potencial. Por eso, el francés resaltó que desea ser el director técnico de Estados Unidos para después de Gregg Berhalter termine su contrato principios del 2023.

"Lo que puedo decir es que, obviamente, Roberto Martínez se fue a entrenar a Portugal y yo no me voy con él", fue lo que comenzó diciendo Henry en diálogo con CBS Sports Network. Como era de esperarse, sus dichos hicieron mucho ruido en estas horas en las redes sociales, ya que una figura como él puede ser pretendida por cualquier elenco o combinado del planeta. ¿Aceptarán la propuesta desde Norteamérica?

Publicidad

Por otra parte, Thierry también comunicó: "Así que, obviamente, ser el número 2 ya no es algo que me gustaría hacer. Respeto enormemente al seleccionador. Me dio una oportunidad cuando nadie lo hacía, pero me gustaría volver a ser el director técnico principal". La Federación de Fútbol de Estados Unidos aún no ha indicadó quién será el reemplazo de Berhalter, por lo que, por ahora, el asistente Anthony Hudson seguiría como entrenador interino.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Henry, a sus 45 años, podría volver a dirigir. Cabe resaltar que fue entrenador del Mónaco en 2018-19 y el Montreal Impact (ahora CF Montreal) de la MLS, entre 2019 y 2021. A su vez, tuvo dos periodos como entrenador asistente de la selección belga con las órdenes de Martínez, el que recientemente pasó a estar como líder en Portugal. "¿Conozco a los jugadores? Sí, conozco a los jugadores. ¿Conozco la liga? Sí, conozco la liga. ¿Me gustaría ser seleccionador a cualquier nivel? Sí, por supuesto", resaltó el francés.

Apoyo a Thierry Henry

Por otra parte, no está demás resaltar que la Copa Mundial de 2026 se hará en Estados Unidos, México y Canadá. La Copa América 2024 también se hará en suelo estadounidense. Por esto, su compañero Jamie Carragher aprovechó para decir: "U.S. Soccer, vamos. Ya saben lo que tienen que hacer. Llamen a ese hombre. Todo lo que tienen que hacer es darle las herramientas para trabajar. Ganó el Mundial, se coronó en Europa, conoce la MLS. Los jugadores lo respetan. Que entre, es el momento".