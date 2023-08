Lo liquidaron: la crítica despiadada que recibió Conor McGregor en UFC

Luego de pedir una oportunidad por el título BMF de UFC, Conor McGregor fue el centro de las miradas. El reconocido luchador irlandés no pasó inadvertido con su mensaje a Justin Gaethje, quien se consagró el pasado sábado tras noquear a Dustin Poirier. De esa forma, el reconocido y legendario Peso Wélter, Matt Brown, habló sobre esto en el último episodio de The Fighter vs. The Writer.

"Me gusta cómo respondió Gaethje. Como 'Realmente no me importa Conor McGregor, quiero el título'. Dijo lo correcto. A Conor le gusta estar en el centro de atención. Le gusta que su nombre salga a la luz. Estamos hablando de eso ahora mismo. Eso es lo que hace Conor. Él sale en el centro de atención y es por eso que ha habido mucha gente hablando cosas negativas sobre él últimamente", partió diciendo Brown.

Luego, Matt resaltó: "Porque eso es lo que está haciendo. Está hablando de lo suyo, al estilo de Dillon Danis . No va a suceder. Como entrar allí y pelear, hermano. Solo puedes hablar de este deporte hasta cierto punto y tienes que respaldarlo. Ahí es donde Conor se hizo un nombre. Entrar allí, hablar toda esa mierda, respaldarla. Por eso lo amábamos. Ahora está hablando su mierda y sentado en un yate tomando cocaína o bebiendo Proper 11 o lo que sea. A nadie realmente le importa".

Tajantes palabras contra Conor McGregor

"Queremos ver pelear a Conor. Quiero verlo pelear. Quieres verlo pelear. Todos quieren verlo pelear excepto él mismo. Es el único que no quiere pelear. Tienes que aguantar o callarte. Eso es todo a lo que se reduce. Tienes que entrar allí y lanzar algunos puños de mierda o esas palabras cada vez que las digas tendrán cada vez menos impacto y nos importará cada vez menos. Esa es la naturaleza de este deporte. La gente se preocupa menos por mí ahora porque no he estado activo este año", señaló el veterano de UFC.

Para cerrar, Matt Brown dijo sobre Conor McGregor: "Tuve mi pelea, todos están locos cuando peleas. Después, a la gente le importa cada vez menos. Eso es justo lo que es. Incluso con la personalidad descarada de Conor, todas las cosas divertidas que dice, quiero decir, si tuviera un podcast o algo así, todo el mundo lo escucharía, por supuesto. Es una gran personalidad y todo eso. Este deporte es brutal. Hay demasiados muchachos peleando en este momento que todos miran y aman. Tienes que entrar allí y luchar. Eso es lo que la gente quiere ver. No creo que la gente se preocupe tanto por él. Es genial, nos da algo de qué hablar, pero es como si el impacto fuera cada vez menor".