¿Lo noqueará? La advertencia de Canelo Álvarez a Bivol antes de la pelea por el título

Este sábado por la noche, Canelo Álvarez busca el título semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). En frente estará Dmitry Bivol, un peleador ruso que recibe poco más del 19% de los golpes que le lanzan sus adversarios. Claramente será una batalla sin igual, por lo que el mexicano sabe que no será fácil. De todas formas, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, puede ganar una vez más. Por eso, en conferencia de prensa, calentó la previa.

"Bivol Es un gran campeón, hemos entrenado pensando en él a conciencia. Cuenta con grandes habilidades, con experiencia desde amateur y dominante en las 175 libras, pero sé que estoy listo, creo plenamente en mis habilidades, confío en la preparación hecha y lo fuerte que soy", fue lo que partió diciendo Canelo, muy confiado en la pelea de este fin de semana contra el complicado luchador ruso.

Por otra parte, el mexicano también aprovechó su momento con la prensa para afirmar: "Me gustan los retos como este porque te llevan a hacer historia, te ponen en los libros de historia del boxeo y eso me hace sentir vivo. Respeto a Bivol pero este es mi momento, me siento en el clímax de mi carrera y disfruto como nada esta clase de escenarios". Obvio, el histórico púgil latino sabe que está en su mejor momento.

Canelo se mete en la cabeza de Bivol

"Ya derroté a todos los campeones de las 168 libras y en ese peso soy indiscutido, por eso ahora busco un nuevo reto para mí porque me hace sentir vivo, la adrenalina de probarme en los 175 libras para sumar un nuevo campeonato mundial. Claro que respeto al Canelo, él es un campeón fenomenal. Está claro que el gran reto es para mí porque llego como el Campeón y lo que esperan es que demuestre mis habilidades contra uno de los mejores del mundo", destacó Canelo Álvarez, el favorito para muchos.

Para mantener el récord de 19-0, Saúl entiende a la perfección que debe hacer un combate más que perfecto y sin fallas contra Bivol. Por ello, aseveró: "Cada vez que me subo al ring pienso en esta victoria, de lo contrario no tendría sentido. ¿Por qué no puedo ganarle? Estoy en el boxeo desde niño, a los 16 años ya era un doble campeón amateur y hoy día soy el Campeón Mundial, claro que siento que puedo ganar".