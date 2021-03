Lo que se viene en vacunación en San Juan: duplicarán aplicaciones, pero preocupa la gripe

El ritmo de vacunación en San Juan depende de la llegada nuevas vacunas a la provincia para crecer. En la última semana lograron duplicar la cantidad de dosis colocadas, pasando de 4.600 a 10.500, lo que lleva el promedio diario cerca de las 2.000 vacunas. Pero todavía es necesario mejorar el ritmo, porque en total la provincia tiene 250.000 personas que deben ser vacunadas y de ese número este jueves solo habían podido llegar al 11%.

Por eso los esfuerzos está puesto en ampliar la capacidad de los vacunadores sanjuaninos. Marita Sosa, jefa del Programa de Inmunizaciones, contó en una entrevista con el programa Suban el Volumen que el objetivo es llegar a duplicar el número de dosis semanales, superando las 20.000.

Las clavijas a ajustar son infraestructura, llegada de vacunas y personal. En el caso de la infraestructura además de armar nuevos vacunatorios Sosa aseguró que podrían ampliar el horario de los que existen y solo asisten de mañana. Los recursos humanos ya los ampliaron, según dijo en los últimos días incorporaron más profesionales que pueden administrar dosis.

Mientras tanto, la necesidad por acelerar la vacunación tiene dos caras: por un lado llega el invierno y es prioritario tener la mayor cantidad de personas vacunadas para contener una posible ola y por otro pronto deberán empezar a colocar también las vacunas contra la gripe.

Es que la temporada de influenzas habituales pone en riesgo a los mismos grupos que el coronavirus: mayores de 60, inmunodeprimidos y personas con comorbilidades. Para evitar que la gripe común comprometa el sistema de salud la vacunación contra la gripe es importantísima, pero a la vez se superpone con la del Covid.

Marita Sosa explicó que están analizando alternativas y cursos de acción, pero es complicado. Por un lado, deben ocupar los recursos humanos que ya de por sí son críticos y limitados. Pero también, aseguró la especialista, “implica otra complejidad porque no se pueden administrar juntas”. Según el protocolo actual cualquier persona que se coloca una de las dos vacunas, contra el Covid o la gripe, debe esperar al menos 14 días para recibir una dosis de la otra.

Esto último podría cambiar y eso simplificaría mucho el trabajo, pero no depende de las autoridades locales. Sosa aseguró por ahora la información científica que hay no es suficiente para declarar segura la colocación de ambas vacunas en simultáneo. Pero a su vez, los datos que ya existen indican que por el tipo de vacunas, no debería haber un impedimento. Falta que las investigaciones comprueben esto y de esa manera los grupos de riesgo podrían ir y en un día recibir dos inyecciones.

Pero mientras eso no pasa oficialmente, trazan planes para combinar las dos campañas. Por lo general las inyecciones contra la gripe suelen llegar en marzo o abril.

Nuevos espacios para ordenar los grupos

Este jueves Salud anunció que abrieron la vacunación del personal de seguridad y lo organizaron con diferentes sedes. Desde ahora policías y penitenciarios asistirán a un lugar y gendarmes y personal del ejército a otro vacunatorio.

Además, en los próximos días podría haber novedades con respecto a nuevos grupos de riesgo como serían los mayores de 70 años. Es que consultada por este sector, Sosa aseguró que están teniendo reuniones para ver con cuántas dosis cuentan en la actualidad y ver temas de logística para cuando lleguen más para poder ampliar para estos ciudadanos.