¡Locura total! Israel Adesanya aceptaría pelear con Khamzat Chimaev

El campeón de Peso Mediano de UFC, Israel Adesanya, espera pacientemente su próximo desafío. El africano finalmente superó a su principal rival, Alex Pereira, en su última participación en UFC 287 el pasado abril. Además, recuperó su trono de 185 libras. Por ello, Khamzat Chimaev, una de las máximas estrellas de la compañía líder del mundo en la MMA y contendiente de Peso Welter, ha demostrado un interés en luchar contra el neozelandés.

En un principio, se espera que el próximo retador al título de Peso Mediano salga del enfrentamiento entre Robert Whittaker y Dricus Du Plessis en lo que será el UFC 290 del 8 de julio. Si bien "The Last Stylebender" todavía apunta a una pelea de rencor recientemente desarrollada con el sudafricano, le agradan todas las opciones que están frente a él. Israel Adesanya habló sobre esto en diálogo con “Impaulsivo”.

"Confía en mí, no le tengo miedo a nadie en este jodido planeta. Nadie. Y también, adivina qué, me gustan los desafíos (Chimaev) presenta algo único que he visto luchadores antes. Es una gran pelea. Por eso me gusta eso. Cheddar lo hace mejor. Pero tiene a Kamaru Usman y después de eso probablemente irá por el título, si gana. Tengo peces más grandes que freír. Estaré allí en julio para UFC 290 y veré qué pasa. No con Rob, con Du Plessis", dijo el campeón de Peso Mediano de UFC.

Lo que viene para Khamzat Chimaev

Por otra parte, no está demás resaltar que el enfrentamiento entre Usman y Chimaev aún no es oficial. Sin embargo, el presidente de UFC, Dana White, dejó en claro que ocurrirá. El único punto parece ser la categoría de Peso Welter en la que se llevaría a cabo. El limbo actual del checheno se produce después del resultado de su notable pérdida de peso de 7.5 libras antes de su último encuentro con Nate Díaz programado en septiembre.

El cambio antes mencionado provocó una baraja en la parte superior de la cartelera, lo que finalmente llevó a "Borz" a una victoria por estrangulamiento en el primer asalto contra Kevin Holland. Aun así, Chimaev estaba interesado en obtener un cara a cara con Adesanya, en el Peso Mediano. Cabe resaltar que, si se lleva a cabo esta contienda, la estrella invicta de UFC debería subir una categoría para enfrentarse al campeón africano.