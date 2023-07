¡Locura total! Logan Paul quiere debutar en UFC contra una mega estrella

Logan Paul ha dejado en claro que quiere ingresar a las MMA, pero en las últimas horas soltó una bomba. El reconocido youtuber estadounidense dejó en claro que quiere estar en la cartelera que UFC prepare para los multimillonarios Elon Musk y Mark Zuckerberg. Con Dana White interesado en dicho combate, el influencer no ve con malos ojos intentar tentarlo. Para eso, informó contra quién quiere luchar en el octágono más famoso del mundo.

"Sabes con quién quiero pelear en realidad porque ese maldito Andrew Tate no peleará conmigo. Dame a Paddy Pimblett. Dame 'Paddy the Baddy'. En la temporada baja, ese chico parece un dirigible y llegará a mi categoría de peso y lo golpearé. Es demasiado pequeño cuando baja de peso. Cuando no baja de peso, es una herradura de mierda", sostuvo Paul en su podcast, haciendo mucho ruido.

Además, Logan también expresó lo siguiente: "Van a necesitar apilar la cartelera. Es por eso que estoy lanzando mi opinión porque, siendo honesto contigo, sin ofender a estos muchachos, va a ser patético. Esa pelea será patética. Muy entretenido pero vamos. Haz que alguien golpee a alguien que no sepa golpear y mira cómo se ve. Mira mi primera pelea".

Logan Paul suena con fuerza en UFC

En las últimas semanas, un rostro reconocido de UFC y las MMA dejó mucho para hablar entre los fanáticos. Se trata de un extraordinario luchador británico, quien ha sabido ganarse el corazón de los amantes de las Artes Marciales Mixtas. En esta oportunidad, el centro de la atención lo tuvo él, luego de amenazar a Logan Paul y Tommy Fury. Fue Darren Till quien recientemente rompió su vínculo con la compañía que lidera Dana White.

Dialogando con su su patrocinador en Neue Online Casinos, Till aportó: "Probablemente lo que me interesa sea el boxeo. Probablemente voy a terminar boxeando. Eso es probablemente lo que terminaré haciendo. Me he ido en buenos términos con el UFC. Probablemente sea una falta de respeto ir a otra organización de MMA cuando les dije que quería hacer esto y aquello, pero al mismo tiempo, digamos PFL, que ya se me acercó por cierto, Bellator vino con una oferta. Si se produce la pelea con Logan Paul, denlo por hecho".