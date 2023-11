¡Locura total! UFC hará un evento en "La Esfera" de Las Vegas

La anticipada Noche UFC 2 ya tiene asegurada su ubicación para el año 2024, según la confirmación del CEO de la compañía, Dana White. El evento, que celebra el Día de la Independencia de México, se llevará a cabo en The Sphere en Las Vegas, como reveló White durante la conferencia de prensa posterior al emocionante UFC 295 del sábado. Sin dudas, una noticia más que ruidosa en el mundo de las MMA.

Este monumental edificio circular, cuya construcción demandó una inversión de 2.300 millones de dólares, ha captado la atención desde su debut con conciertos de U2 y proyecciones de una película del director nominado al Premio de la Academia, Darren Aronofsky. Con enormes pantallas LED tanto en el interior como en el exterior, junto con un avanzado sistema de sonido, las especulaciones sobre la posibilidad de albergar eventos deportivos en vivo comenzaron rápidamente después de su inauguración.

Dana White aprovechó la oportunidad y confirmó que UFC presentará su espectáculo en The Sphere en septiembre de 2024. "Estamos reservados para The Sphere en el Día de la Independencia de México, ya estamos trabajando en la creatividad del programa", reveló White emocionado en la conferencia de prensa de UFC 295. "Es un desafío enorme y disfruto cada minuto de ello", agregó el mandatario.

Se viene un evento increíble en UFC

"No puedo esperar para sumergirme en esto. A medida que junte más piezas del rompecabezas, les haré saber a medida que surja. Estoy muy emocionado por esto. Me encantan los desafíos", destacó Dana. El diseño único de The Sphere plantea desafíos logísticos particulares para la producción de un evento deportivo en vivo, dadas sus limitaciones de espacio en el escenario y asientos en cascada similar a una sala de cine.

White reconoció las preocupaciones, pero afirmó con confianza: "Voy a presentar el mejor espectáculo de deportes de combate en vivo que nadie haya visto jamás". Con menos de un año para prepararse, White espera con ansias abordar este desafío, expandiendo la asociación entre UFC y The Sphere, que ya compartieron el evento UFC 295 en el Madison Square Garden el sábado pasado.