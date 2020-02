Lóndero cambió a tiempo y avanzó a los cuartos de final del Argentina Open

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El cordobés Juan Ignacio Lóndero experimentó una muy buena reacción para revertir un partido adverso y avanzó hoy a los cuartos de final de la vigésima edición del Argentina Open, tras imponerse sobre el serbio Laslo Djere por 6-7 (3-7), 6-2 y 6-1 en el cruce que inauguró la jornada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Lóndero, nacido en Jesús María, Córdoba, y ubicado en el puesto 69 del ranking mundial de la ATP, mostró una gran actitud para doblegar a Djere (35) luego de una hora y 56 minutos, y con su victoria habrá un tenista argentino en las semifinales del sábado, puesto que su próximo compromiso será mañana ante el bahiense Guido Pella (27) o el santafecino Facundo Bagnis (134), quienes jugarán más tarde por los octavos de final.



El cordobés, quien había vencido en la ronda inicial al eslovaco Filip Horansky (182), se tomó revancha del partido que había perdido la semana pasada en el ATP de Córdoba con Djere, en los cuartos de final, ayudado en parte por los problemas físicos que mostró el europeo en el tercer set.



El "Topo" Lóndero, observado desde el palco por Gastón Gaudio, el capitán de Copa Davis de la Argentina que lo tiene muy en cuenta para la serie ante Colombia, en Bogotá, el 6 y 7 de marzo próximos, comenzó suelto el partido sobre todo con su servicio, eso le permitió tener a su rival bajo control, aunque no le encontraba la vuelta a la devolución de saque y eso mantuvo el partido parejo hasta el tie break.



El argentino ganó apenas cinco puntos con el servicio del serbio, tres con dobles faltas y dos con errores no forzados, eso le costó perder el set por 7-6 (7-3) en un final en el que se mostró desconcertado y arrojó su raqueta con fuerza contra el piso.



En el segundo parcial, el cordobés logró el primer quiebre del partido y enseguida lo confirmó con su servicio para adelantarse 2-0 y tomó confianza, eso le permitió tener la situación bajo control.



Lóndero logró otro quiebre, se adelantó 5-2 y cerró por 6-2 con un ace para dejar las cosas igualadas.



El "Topito" siguió firme en el tercer set y logró un quiebre rápido nuevamente, luego sacó a la perfección y estiró la ventaja a 2-0. En el descanso, el serbio recibió atención médica por un fuerte dolor abdominal y si bien decidió continuar en el partido, estaba mermado físicamente y sin respuestas como para competir de igual a igual.



No extrañó entonces que Lóndero lograra otro quiebre (4-1) y luego estirara 5-1 con toda la situación bajo control, ya que su rival acusaba mucho dolor y apenas se movía en la cancha.



Lóndero cerró el partido por un holgado 6-1 y se instaló por segunda semana consecutiva en los cuartos de final de un ATP, algo positivo ya que estaba falto de confianza, debido a los malos resultados.



"Estoy muy feliz por el partido que gané, luego de un primer set muy complicado. Estoy con confianza para lo que viene, los triunfos ayudan mucho a mejorar y espero seguir adelante en este torneo", analizó el "Topito" en diálogo con la prensa en la zona mixta aledaña a la cancha central.



"Recién en el segundo set encontré la forma de devolverle el saque, eso me puso en juego y cambió el partido, porque logré quebrarlo y luego estuve bien con mi servicio", concluyó el tenista de 26 años.



El máximo favorito al título en el Argentina Open es el porteño Diego Schwartzman (14), quien debutará esta noche no antes de las 21 ante su compatriota Federico Delbonis (87).



El torneo que se juega en el escenario ubicado en el barrio porteño de Palermo tendrá este año nuevo campeón, ya que el italiano Marco Cecchinato (73), quien defendía el título, quedó eliminado en la ronda inicial.