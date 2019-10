López Obrador confía en reducir la violencia en México, pese a la matanza de Michoacán

POR AGENCIA TÉLAM

El presidente de México, Andrés López Obrador, se mostró confiado en la estrategia que adoptó su gobierno para reducir la violencia que sufre el país, pese al ataque de ayer que dejó 14 policías estatales muertos en el estado de Michoacán. “Para ser claros y categóricos, hay un aumento en el presupuesto para seguridad”, dijo hoy el mandatario mexicano en su conferencia de prensa diaria, preguntado sobre la ola de violencia que los cárteles azotan al país. López obrador detalló que “ya están desplegados 70 mil elementos de la Guardia Nacional y 10 mil más, a punto de incorporarse: 80 mil, eso no existía. Para tener 80 mil elementos se requiere más presupuesto” La emboscada de ayer, que dejó 14 policías estatales muertos, sucedió en la localidad de Aguililla, ubicada en el norte de Michoacán, a unos 80 kilómetros del estado occidental Jalisco, tierra de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder de ese cartel Jalisco Nueva Generación. "Yo quisiera que se avanzara más, trabajo todos los días para eso, trabajamos todos, pero lo dejaron avanzar, crecer mucho y hubo estrategias equivocadas, queriendo enfrentar la violencia con la violencia", manifestó el mandatario. El ataque de ayer fue reivindicado por el cartel Jalisco Nueva Generación, considerado por las autoridades mexicanas como la mayor organización criminal del país por encima del cartel de Sinaloa, debilitado tras la caída de su líder, Joaquín "El Chapo" Guzmán. Desde el gobierno condenaron el ataque, pero se mostraron “optimistas” con las políticas que se están llevando para combatir la violencia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, informó que México alcanzó "un punto de inflexión" en la tendencia al alza de "delitos dolosos", que cayeron un 0,4 por ciento desde diciembre en comparación con el año pasado. “Soy optimista, creo que vamos a lograr la paz en el país, creo que vamos a evitar estos hechos violentos, que es un proceso”, manifestó hoy el presidente quien enfatizó que estos avances se dan “con mucha firmeza y organización”. Sin embargo, aceptó que los hechos de ayer se dieron en “una zona violenta”. Voceros de la SSPC advierten que las muertes violentas se concentran principalmente en cinco estados: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. “Vamos a seguir atendiendo las causas que originan esta descomposición social”, remarcó López Obrador y aseguró la paz se conseguirá junto con “la a actividad de protección a los ciudadanos con la Guardia Nacional y con buena coordinación con los estados”. Al tiempo que destacó que para erradicar la violencia es crucial “evitar que la autoridad se mezcle con la delincuencia, procurando que no haya contubernios y que las bandas de delincuentes no tengan protección de las autoridades”. Según los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2019 el país registró 23.063 asesinatos, de los cuales 1.192 ocurrieron en Michoacán y solo 202 de ellos fueron en agosto, el mes más violento del año para este estado. Los asesinatos de agosto de este año en esta región, una de las más pobres del país, aumentaron 46,4% en comparación con 2018, lo que lo ubican como el tercer estado en el que más creció el número de homicidios.