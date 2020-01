López Obrador confía que el T-MEC ayude a superar los pronósticos del FMI

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió hoy que la ratificación definitiva del tratado comercial T-MEC ayude a superar los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que rebajó del 1,3% al 1% la previsión de crecimiento de la economía mexicana para 2020.



"Este es el pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Lo respetamos, vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve la economía", dijo hoy el mandatario en su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.



Sin embargo, indicó que "hay indicios de que nos va a ir muy bien" ya que "nos está ayudando mucho que se haya aprobado en Estados Unidos el T-MEC" y celebró que Canadá "dio a conocer que se acelera la aprobación" del acuerdo, que comenzará a discutirse el próximo lunes en el Parlamento de Ottawa, informó la agencia de noticias EFE.



El acuerdo, que sustituye al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan o Nafta por sus siglas en inglés), fue firmado a el 30 de noviembre de 2018 entre los mandatarios de México, Enrique Peña Nieto, de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Justin Trudeau, pero debió atravesar duras negociaciones durante más de un año por la presión del presidente estadounidense Donald Trump.



Tras los bloqueos de la oposición demócrata estadounidense a lo largo de todo el 2019, recién el 12 de diciembre los tres países firmaron una nueva versión del T-MEC.



Esa versión fue avalada por los parlamentos de México y Estados Unidos, y ahora está a la espera del de Canadá el lunes que viene.



El 2019 no fue un buen año para la economía mexicana. Sufrió una contracción del 0,1 % en los dos primeros trimestres del año y registró un crecimiento nulo del 0 % en el tercero, motivo por el cual, Obrador debió cambiar su discurso y restar importancia al crecimiento económico del país para priorizar el del bienestar social, consigno la agencia española.



Sin embargo, López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mencionó hoy en la conferencia de prensa que según un informe, "el peso (mexicano) es la moneda que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar. Es la número uno, no sé si esto pasaba antes".



Asimismo subrayó que la moneda mexicana lleva "trece meses en los primeros lugares" a pesar de que su gobierno se está deslindando de lo que llama el "modelo neoliberal".



"Hay otros países que presumen que van muy bien con el modelo neoliberal y no están tan bien. (...) Ojalá los analistas tomen en cuenta esto también", sugirió.