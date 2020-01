López Obrador dice tener información de la masacre de la familia mormona LeBarón en México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de México, Andrés López Obrador, reveló disponer de información acerca de la masacre que se produjo el 4 de noviembre pasado en Sonora, en el noreste del país, en la que murieron tres mujeres y seis menores de la comunidad mormona supuestamente a manos del crimen organizado y que causó fuerte impacto nacional e internacional.



"En este caso se iniciaron las investigaciones y se actuó desde los primeros días, resaltó el mandatario anoche en rueda de prensa, pese a las críticas de las víctimas que aseguraron que las autoridades tardaron en llegar.



"Hay información que no podemos revelar por el debido proceso, pero agradezco a la Marina, Defensa y Seguridad, que actuaron desde los primeros días, lo que ha ayudado a la Fiscalía a esclarecer los hechos, llegar a la verdad y castigar a los responsables", apuntó.



López Obrador, que se desplazó a la zona para reunirse con las familias afectadas LeBarón y Langford, aseguró que las investigaciones sobre los asesinatos, que ocurrieron el pasado 4 de noviembre, deben servir como "ejemplo de que los culpables no quedarán impunes", citaron medios locales y la agencia de noticias Europa Press.



El gobernante también se refirió a la importancia de que "no haya contubernio entre las autoridades y la delincuencia pues donde manda la criminalidad, no hay esperanza".



La masacre de la familia LeBaron, de confesión mormona, se produjo cuando un presunto grupo de sicarios interceptó tres vehículos en los que viajaban tres mujeres y catorce menores, todos hijos de las fallecidas, en el municipio de Bavispe, en los límites entre los estados de Sonora y Chihuahua.



Se trata de la segunda reunión mantenida por las autoridades mexicanas y representantes de las dos familias víctimas, después de que fueran recibidas en Ciudad de México por el presidente para conocer el curso de las investigaciones.



Hasta el momento, hay siete personas detenidas en México, y otras dos en Estados Unidos.



De acuerdo con las pesquisas de las familias, al menos 40 personas estarían involucradas en los asesinatos de estas nueve personas.