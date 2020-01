Los adultos mayores son el potencial de una nueva economía que asoma en Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La economía silver es un fenómeno global que enfoca el envejecimiento desde una perspectiva que mejora el PBI de los países y genera empleo, y que en la Argentina presenta oportunidades de desarrollo e inversión en sectores como salud, vivienda, transporte, seguridad, servicios y esparcimiento.



"Los mayores de 80 años casi se duplicarán en el país en los próximos 20 años según estimaciones del Indec", explicó José Ricardo Jauregui, experto argentino electo presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, al destacar el impacto económico de un fenómeno poblacional que se registra en el mundo.



Actualmente, el 25% de la población del país tiene más de 50 años, es decir algo más de 11 millones de personas, se estima que esa relación aumentará 3 puntos más para 2030, y de ellos, 6,8 millones tienen más de 60 años.



El concepto de envejecimiento en las últimas décadas se fue transformando como resultado de la medicina preventiva y la mejor calidad de vida y a la vez en muchos países es valorado como un impulso económico y de consumo.



Es que la economía silver abre la posibilidad de nuevos negocios en áreas tan distintas como medicina, psicología, prevención de la salud, moda, recreación, vínculos, trabajos nuevos, tecnología, cuidado del cuerpo, sexo, mobiliario, diseño, turismo, entre otros.



Alicia Moszkowski, representante de la consultora especializada Aging2.0 en Buenos Aires destacó “necesario que los actores económicos conozcan los grandes desafíos y oportunidades que representa el envejecimiento poblacional. Son pocas las innovaciones que son pensadas, diseñadas para todos, es decir, que incluyan a las personas mayores".



"Estamos conformando un eco-sistema que colabore a la toma de conciencia de la necesidad del desarrollo de la economía silver, también en Argentina”, afirmó Moszkowski, en referencia a una tendencia que tiene el potencial de vincular cualquier sector económico al concepto age-friendly o age-inclusive.



Pero también el tradicional concepto de residencia geriátrica se transforma, y la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior porteño (investBA) acaba de presentar un nuevo caso de facilitación de inversiones con la inauguración del primer edificio de We Care, el cual integra confort, diseño y alta tecnología para el cuidado de personas mayores.



Diego Petracchi, CEO de We Care, centro de salud instalado en el barrio de Congreso a partir de una inversión de US$ 6 millones, destacó que se trata del "primer emprendimiento de una red de servicios de calidad premium tanto en la arquitectura y diseño de las instalaciones como en los servicios, lo que para el país es una novedad y por lo tanto un startup en términos de negocios".



La experiencia en la construcción del edificio de We Care también reflejó que en la Argentina, al no haber industria desarrollada, tampoco hay proveedores especializados en áreas como diseño o mobiliario.



A nivel internacional algunas iniciativas marcan el camino que se puede seguir a nivel local, como la propuesta de la plataforma AirBnB para que personas mayores puedan generar ingresos con el espacio ocioso en su vivienda; o el caso de SilverNest, en Estados Unidos, una solución online que permite elegir al compañero para el co-housing, para tener un ingreso adicional y vivir en compañía.



En este marco, Ana Gambaccini, co-fundadora de AhoraNosotras, Comunidad de mujeres mayores de 50 años, destacó que ese sector está "doblemente invisibilizado por sexo y por edadismo. Desde el punto de vista económico, tienen una expectativa de 30, 40 años más de vida, de producción y de consumo, y son pocas las posibilidades laborales o las ofertas de productos y servicios que las incluyen”.