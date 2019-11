Los argentinos Agustín Marchesín y Renzo Saravia fueron multados por el Porto

Los futbolistas argentinos Agustín Marchesín y Renzo Saravia fueron multados por el Porto de Portugal, debido a que no se retiraron a descansar a las 23, el horario establecido en el contrato, a causa de un festejo familiar, señaló la prensa portuguesa.



Los argentinos y cualquier jugador que llega al Porto firmaron junto al contrato un código de procedimiento que establece que el jugador en período de competencia debe retirarse a descansar a las 23, informó el diario A Bola.



Marchesín (ex arquero de Lanús), Saravia (ex defensor de Belgrano y Racing) y los colombianos Luis Díaz y Mateur Uribe estuvieron reunidos más allá de la medianoche a causa del cumpleaños de la esposa de Uribe, la modelo Cindy Alvarez García.



Las versiones indican que los cuatro futbolistas prolongaron la fiesta del 30mo. cumpleaños de Cindy hasta las 5 de la mañana, momento en que la esposa de Uribe agregó la última publicación a la cuenta personal de Instagram.



Marchesín y Saravia ya se sumaron al seleccionado argentino que está en Mallorca, España, preparándose para los amistosos que jugará ante Brasil (el 15 del actual en Arabia) y Uruguay (el 18 en Israel).