Los argentinos Funes Mori y Sánchez anotaron en la goleada del Monterrey en la Liga de México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los argentinos Rogelio Funes Mori, en dos ocasiones, y Nicolás Sánchez, en otra, se destacaron en la victoria de su equipo, Monterrey, que goleó como visitante a Tijuana por 4-0 en uno de los partidos que dio comienzo anoche a la fecha 18 del torneo Apertura de la Primera División de México.



Funes Mori, ex delantero de River, y "Nico" Sánchez, ex defensor de Nueva Chicago, Godoy Cruz y Racing, sobresalieron en el triunfo de Monterrey, que anotó su cuarto gol a través del mexicano Rodolfo Pizarro, consignó la Agencia EFE.



Con el triunfo, Monterrey alcanzó los 24 puntos, nueve por debajo del líder Santos Laguna (33), mientras que Tijuana también suma 24 unidades.



El ganador, dirigido por el argentino Antonio "Turco" Mohamed, tuvo a sus compatriotas Marcelo Barovero y Leonel Vangioni, ambos ex River, y en el segundo tiempo ingresó Maximiliano Meza, ex Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente.



El Tijuana tuvo a los argentinos Leonel Miranda, ex Independiente y Defensa y Justicia, Ariel Nahuelpan, ex Nueva Chicago y Tigre, Julián Velázquez, ex Independiente, y Diego Braghieri, ex Rosario Central, Arsenal y Lanús.



En otro partido jugado entre anoche y esta madrugada, el América (31) goleó como visitante al Veracruz (8) por 5-0 con los goles del mexicano Henry Martin en tres ocasiones, del paraguayo Bruno Valdez y el chileno Nicolás Castillo.



En el América jugaron los argentinos Emmanuel Aguilera, ex Godoy Cruz, Defensa y Justicia e Independiente, y Guido Rodríguez, ex River y Defensa y Justicia, mientras que para Veracruz lo hizo su compatriota Gaspar Iñíguez, ex Argentinos Juniors.



La fecha continuará esta tarde con los partidos San Luis-Necaxa; Tigres UANL-Pachuca; Guadalajara-Querétaro, y León-Toluca.



Mañana completarán Pumas-Juárez y Santos Laguna-Cruz Azul.