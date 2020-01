Los argentinos Luque y Mazzola se suman al fútbol de Honduras

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los argentinos Carlos Martín Luque, ex futbolista de Colón, y Jonathan Mazzola, ex Boca Juniors, son los nuevos refuerzos del club Deportivo Vida de la localidad de La Ceiba, equipo de la primera división de Honduras.



Luque, de 26 años, formado en la entidad "sabalera", llega al club hondureño procedente del Inter de Porto Alegre. Antes, jugó en Peñarol de Montevideo y San Martín de San Juan.



Además, el delantero cordobés fue integrante del seleccionado Sub 20 de Argentina que disputó el Mundial de Colombia 2011, dirigido por Walter Perazzo, donde la albiceleste fue eliminada en los cuartos de final por Portugal, en definición por penales.



En tanto, el mediocampista Jonathan Mazzola, de 28 años, llegó a debutar en primera división con Boca Juniors en 2011, equipo que dirigía Julio César Falcioni.



Mazzola, oriundo de El Arañado, Córdoba, quien se desempeñó además en Sportivo Belgrano, Sportivo Italiano, Rangers de Chile, Estudiantes de San Luis y Huracán Las Heras de Mendoza, es el octavo refuerzo del equipo que dirige el uruguayo Fernando Araújo, ex defensor de Almirante Brown.