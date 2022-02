Los autotest ya llegaron a las farmacias sanjuaninas y esperan el Ok de Salud para venderlos

El 5 de enero pasado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó la venta de los denominados autotest para detectar el coronavirus. Tras poco más de un mes, los test llegaron a San Juan, pero no se venden porque es necesaria una normativa local que habilite su comercialización.

En contacto con DIARIO HUARPE, el presidente en Asociación de Propietarios de Farmacia, Carlos Otto, explicó que los comercios locales ya cuentan con los test que se podrán comercializar a un precio de $1.800 cada uno.

El referente dijo que estos elementos "no se están comercializando porque no hay normativa legal provincial que lo autorice" y agregó que espera que en los próximos días se cuente con todo el marco regulatorio para poder autorizar la venta.

Otto indicó que hubo una curiosidad inicial de los sanjuaninos que iban a las farmacias para preguntar por estos estudios que permiten detectar el Covid-19 de manera casera, pero que en este momento el tema de los autotest "ya no es una cosa altamente llamativa".

Los test de autoevaluación para la detección de coronavirus podrán adquirirse de modo individual, por instituciones públicas o privadas, o jurisdicciones siempre que se garantice el adecuado reporte de resultados.

Los productos aprobados son:

• Panbio Covid-19 Antigen Self-Test

• SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

• SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Covid-19 Ag)

• WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing

Estos son de orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos siguiendo las instrucciones de los fabricantes.

Sobre el tema de la orientación diagnostica, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, aclaró hace unos días que las personas que se hagan un autotest y tengan resultado negativo deberán repetirlo en un laboratorio dependiente del Estado.

La funcionaria aseguró que "el resultado positivo es confirmatorio, el negativo no descarta, para esto necesitamos sí o sí tener una validación con una certificación de otro test realizado en el Estado".

Esto quiere decir que si una persona se compra un test en una farmacia, lo hace en su casa y le da resultado positivo no tendrá que repetir el estudio porque se considera "confirmatorio" del cuadro que venía presentando el paciente.

En cambio, si el resultado es negativo este estudio casero no alcanzará para descartar totalmente la presencia de Covid-19 y la persona deberá hacerse un hisopado o PCR en un centro de testeo oficial.

La funcionaria subrayó que cada test será de denuncia obligatoria por parte de la persona que lo adquiere y también la farmacia deberá cargar el resultado dentro del sistema nacional de registro. A esto se suma que si hay "algún inconveniente", deberá contactarse con el Ministerio de Salud local.

Cómo se utiliza

Antes de manipular el kit, el usuario debe lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Luego debe secarse bien las manos. Cada kit de autodiagnóstico de Covid-19 incluye un hisopo nasal recolector de la muestra, un tubo con líquido para el análisis y un dispositivo de prueba.

Este tipo de autotest se deben hacer si la persona tiene síntomas compatibles con coronavirus, unas 72 horas después del contacto con la persona que pudo haberlo contagiado. El primer paso es verificar la fecha de vencimiento y el buen estado del producto. Luego se debe retirar el dispositivo de prueba y revisar que esté intacto.

Se debe usar la prueba inmediatamente después de abrir la bolsa. Después debe retirar el tubo que contiene el líquido y una tapa de boquilla. Debe retirar el sello del tubo con cuidado, sin derramar el líquido en su interior.

El siguiente paso es limpiarse la nariz con un pañuelo de papel. Retire el hisopo nasal recolector de la muestra agarrando el mango y no la almohadilla suave de la punta. Incline la cabeza ligeramente hacia atrás (unos 70°).

Luego se debe insertar la punta del hisopo 2 cm en una fosa nasal, en paralelo a su paladar, hasta encontrar resistencia. Se debe evitar aplicar presión y solo girar el hisopo durante unos 15 segundos contra la pared nasal cuatro veces. Hay que repetir el proceso con el mismo hisopo en la otra fosa nasal.

El hisopo con la muestra se debe introducir en el tubo hasta que la almohadilla suave se sumerja en el líquido. Apretar el tubo en la parte inferior y revuelva el hisopo por más de 10 veces.

Retirar el hisopo mientras aprieta los lados del tubo. Luego hay que presionar la tapa de la boquilla firmemente sobre el tubo.

Coloque el dispositivo de prueba sobre una superficie plana. Sostenga el tubo en posición vertical sobre el pozo circular y deje caer cuatro gotas de la muestra extraída al área indicada en el dispositivo de prueba.

Posteriormente, se deben esperar unos 15 a 25 minutos para obtener los resultados de la prueba.

- Si no hay línea C y solo hay T, el resultado no es válido y se debe realizar otra vez.

- Si el resultado es C, es negativo para Covid-19.

- Si el resultado es C y T, es positivo para Covid-19.