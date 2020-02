Los bomberos que llevan juguetes para entretener a los chicos en las emergencias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La foto en la que se ve a dos bomberos jugando con un nene luego del choque que sufrió junto a su familia llegó a las redes sociales durante el fin de semana, pero el personal de General Madariaga que protagonizó el hecho aseguró que no fue la primera vez que contienen a niños ya que trabajan con el concepto de "psicología de la emergencia".



El jefe del cuerpo de Bomberos de General Madariaga, oficial auxiliar de dotación Agustín Costas, contó a Télam que en las autobombas llevan "bolsas con juguetes para diferentes edades por si nos encontramos con este tipo de situaciones" y que tienen "conocimiento básico de lo que es psicología de la emergencia".



"Se me ocurrió tener juguetes en la autobomba, así que fuimos a la juguetería del pueblo donde nos asesoraron", relató Costas.



El bombero explicó que cuando las dueñas del negocio se enteraron del destino de esos juguetes, los donaron.



"Eso da la pauta de cómo participa la sociedad con la vocación de ayudar", destacó Costas.



El incidente tuvo lugar el sábado en el kilómetro 35 de la ruta 74, entre General Madariaga y Las Armas, e involucró a tres vehículos, sin víctimas fatales.



Al lugar llegó la Unidad 15 de los Bomberos Voluntarios de la localidad de Madariaga para brindar ayuda a los involucrados en el siniestro.



"Cuando el personal llegó al lugar, entre todas las víctimas había un nene de aproximadamente 6 años deambulando por lo que quien estaba a cargo del operativo, el segundo jefe Juan Carlos Luna, envió a dos bomberos, el subayudante Cristian Cáceres y al bombero Bautista Elorz, a darle contención psicológica y tranquilizarlo", relató el jefe del cuerpo.



En ese momento, se tomó la imagen que fue publicada en las redes sociales y originó una gran cantidad de mensajes de apoyo hacia los protagonistas del acto de contención.



Aunque los bomberos del cuartel no reciben contención psicológica, Costas explicó que realizan algo internamente que se denomina "descompresión", en la que hablan "de todos los errores, lo que no nos gustó, nos dio lastima o nos dio pena, pero la idea no es involucrarse porque sino no podríamos seguir con nuestra vida cotidiana".