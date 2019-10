Los candidatos a intendente de La Plata debatieron sus propuestas, pero Saintout pegó el faltazo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los candidatos a intendente de La Plata presentaron anoche sus propuestas y proyectos para la ciudad de cara a las próximas elecciones generales del 27 de octubre, en un debate al que no asistió la postulante del Frente de Todos. En el encuentro, realizado anoche en el Colegio de Abogados local, estuvieron presentes el intendente y candidato a la reelección Julio Garro (Juntos por el Cambio), Marcelo Peña (Frente NOS), Luana Simioni (Frente de Izquierda-Unidad) y Gabriel Crespi (Consenso Federal), mientras que la candidata del Frente de Todos, Florencia Saintout, no asistió por "razones de agenda". Garro criticó la ausencia de Saintout y calificó a su propuesta como "un salto al vacío". Mientras señalaba el atril con el nombre de la diputada provincial, cuestionó que "no nos quiere contar sus ideas porque tiene poco interés en que conozcamos qué propuestas tienen para la ciudad". Los candidatos que sí asistieron presentaron sus propuestas en torno a ejes preestablecidos, con dos minutos de presentación, y tuvieron luego tres minutos para exponer sin ser interrumpidos ni por el moderador (fue el presidente del Colegio, Hernán Colli), ni por otro expositor. Además, tuvieron un minuto para aclararaciones y dos minutos para la conclusión. Los bloques temáticos fueron Desarrollo Económico: Infraestructura, Empleo, Medio Ambiente, Transporte; Tecnología: Educación, Salud, Cultura, protección de grupos vulnerables; Seguridad y Políticas de transparencia. En el primer bloque, Crespi inició con un discurso planteando su perspectiva desde la ingeniería, "para convertir a La Plata en una ciudad del siglo XXI". Después, Simioni expresó la necesidad de "dar vuelta la ciudad", mientras que Garro comenzó con la defensa de las obras hidráulicas para evitar las inundaciones como prioridad, y Peña, con un dura crítica a la política. En cuanto a Desarrollo Económico, el candidato oficialista y actual intendente se centró en defender su gestión y planteó la propuesta de créditos de 200 mil pesos para quienes encabecen emprendimientos en los barrios que generen puestos de trabajo. "Durante los primeros cuatro años de gestión tuvimos una prioridad: que nunca más un platense muera por una lluvia. Ahora tenemos nuevas prioridades: generar empleo, desarrollar los barrios y crear nuevas oportunidades”, dijo. En tanto, Peña mencionó la necesidad de enfrentar a "los piquetes", los cuales consideró un delito, desarrolló una propuesta de empleo y una iniciativa para abastecer a las Pymes, y cuestionó a los vendedores ambulantes aunque promoviendo medidas para que sean incluidos. Por el lado del FIT, Simioni puso el foco en el empleo y en la situación de los jóvenes como "los más perjudicados", así como la situación de "fraude laboral" que implica el sistema de cooperativas que prestan servicios para la Municipalidad. A su turno, Crespi planteó que La Plata tiene tierra productiva y universidad, se preguntó "cómo puede ser que no se habilite el Parque Industrial II o no se de valor agregado a la producción frutiflorihortícola", y pidió discutir políticas de turismo con "planificación y con los actores involucrados". En cuanto a seguridad, Garro detalló números de instalación de las cámaras de seguridad para llegar a la número mil, las cuales se complementaron con las luces LED. También Habló de las declaraciones juradas que presentan funcionarios y concejales, y resaltó la transparencia en licitaciones y la creación de la guardia urbana. Simioni, del FIT, dijo que las políticas de seguridad "criminalizan a los pibes" y mencionó a la "militarización de la ciudad para evitar que las manteras vendan ropa usada en Plaza San Martín". Por su lado, el candidato de Consenso Federal reclamó un "gobierno abierto" para que cada platense sepa con exactitud a dónde van sus recursos y cuestionó el tiempo que tardó el gobierno para instalar las cámaras. "Necesitaremos una cámara cada 400 habitantes", dijo, y adelantó que su eventual gobierno va a continuar con la instalación de luces LED, "pero a todo el distrito".