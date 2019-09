Los cantantes latinos que se desnudan en Instagram

Muchos son los famosos latinos que lograron sobrepasar los 10 millones de seguidores en IG. La lista es larga, pero quisimos presentarte solo algunos de los artistas que más titulares de prensa acaparan y que tienen millones de fans en esta red social.

.

Maluma hace algún tiempo ha señalado que está pasado de kilos, él se ha encargado con sensuales fotografías compartidas en su cuenta de Instagram que tiene más de 46 millones de seguidores de desmentir dichos comentarios, presumiendo de sus tonificados abdominales. mostrando también su nueva cabellera, revelando su cambio de color, pasándolo de rosado a amarillo.

JBalvin quien tiene más de 33 millones de seguidores en Instagram subió una fotografía donde muestra el torso desnudo y también presume sus variados tatuajes. Sus seguidores mostraron su apoyo y hasta insinuaron que tendrían algo con él y mencionaron que les gustaría sacarle su ropa interior, pero parece que la única afortunada es su novia, la modelo argentina Valentina Ferrer.

Aunque Bad Bunny es uno de los artistas más exitosos del momento y tiene más de 19 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, el otro día escribió: “Las redes no lo son todo. Si no me ven mucho por aquí, es porque estoy viviendo, riendo y jugando. Te invito a que luego de ver este post, no le des like y sueltes el teléfono por hoy y hagas algo que te guste mucho que hace tiempo no haces”. Pero igual más de 2 millones de personas le dieron like.

Romeo Santos le dio una gran sorpresa a sus más de 16 millones publicando en Instagram una imagen la que anunció el regreso de su grupo Aventura con una nueva producción tras 10 años de no lanzar un material discográfico.

Ricky Martín sorprendió a los más de 12 millones de seguidores de Instagram cuando confesó en una entrevista: “En los años 90 estaba trabajando como loco. Tenía novias, tenía novios, perros, gatos. Pero mi carrera nunca saboteó mi vida íntima, Tenía a mi novia, que era una mujer con la que salí de una manera intermitente durante nueve años, y ella es como la Gala para Dalí. Dalí tenía a Gala. Y tuve a esta mujer que fue increíble”, algunas personas creen que habla ni más ni menos que Rebecca de Alba

La entrada Los cantantes latinos que se desnudan en Instagram y tienen más de 10 millones de seguidores se publicó primero en GENTE.