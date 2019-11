Los cereales acapararon el protagonismo en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM

La mayor cantidad de negocios por granos en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) se concentraron en los cereales, a pesar de que se produjeron bajas en sus cotizaciones.



El trigo, el commodity más negociado en la plaza, cayó en el segmento con descarga de US$ 2 con respecto a ayer hasta US$ 165 la tonelada, aunque con entrega próxima entre el 15 de enero y el 15 de diciembre se produjo un incremento en la oferta de US$ 3 hasta los US$ 168 la tonelada, mismo precio para la entrega en diciembre.



En cuanto al trigo con descarga a partir del año próximo, el mejor valor ofrecido para la entrega en enero fue de US$ 170 la tonelada; febrero, US$ 173; y marzo, US$ 180.



El maíz siguió al trigo en cuanto a volumen negociado y también vio caer su valor en el segmento disponible.



Así, el cereal con descarga cayó US$ 2 y se ubicó en US$ 143 la tonelada.



En cuanto al maíz contractual sin descarga, el valor se ubicó en US$ 145, mientras que la oferta de compra por maíz diciembre y enero se posicionó en US$ 150.



En cuanto al cereal de nueva campaña, en la jornada hubo un alza generalizada en los valores ofrecidos abiertamente.



Por maíz con descarga entre marzo y abril de 2020, el mejor valor de compra se ubicó en US$ 145 la tonelada, US$ 5 por encima del día de ayer; mayo, US$ 143.



"Estos segmentos concentraron un importante volumen de operaciones", informó la BCR.



En lo que respecta al maíz de segunda, para la descarga en junio el mejor precio estuvo en US$ 138 la tonelada; julio, US$ 137; agosto y septiembre, US$ 132, todas las posiciones con mejoras en sus precios con respecto a ayer.



Por la soja se ofreció US$ 250 la tonelada, mientras que en el segmento perteneciente a la campaña 2019/20, el precio de compra condición cámara con descarga en abril y mayo 2020 fue de US$ 245.



Por último, el girasol cerró a US$ 240 la tonelada; la cebada a US$ 130; y el sorgo a US$ 125.