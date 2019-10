Los cereales concentraron los negocios en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) cerró la jornada con un "buen nivel de operaciones" en los negocios con granos, focalizadas en los cereales con entrega diferida, al mismo tiempo que la soja concluyó con un "mayor movimiento" respecto a la jornada previa, según la entidad.



Si bien los precios de la mercadería no tuvieron movimientos respecto de ayer, los contratos con entrega diferida tuvieron en algunos casos alzas en sus cotizaciones.



El mejor valor abierto por trigo contractual fue de US$ 170 la tonelada, mientras que con entrega en diciembre, el precio ascendió hasta los US$ 175 la tonelada, mismo valor para la descarga entre el 15 de diciembre y el 15 de enero.



En cuanto al cereal con descarga en enero y marzo, el valor abierto ofrecido subió US$ 5 y se ubicó en US$ 180 y US$ 185 la tonelada respectivamente.



"Estos segmentos acapararon un importante volumen de negocios, ante significativas mejoras en el precio con respecto a la jornada previa. Hubo un comprador fuertemente activo en este segmento, que acaparó la mayor parte de la oferta de mercadería", informó la BCR.



Por su parte, el maíz disponible cerró sin cambios a US$ 135 la tonelada, mientras que con entrega en diciembre y enero el precio se ubicó en US$ 145 la tonelada.



En relación al cereal de la campaña 2019/20, hubo una mejora de US$ 5 en el valor ofrecido para la descarga en los meses de marzo y abril hasta US$ 145 la tonelada.



En cuanto al maíz de segunda, la posición de junio quedó en US$ 137; julio, US$ 135; y agosto y septiembre, US$ 133.



Por su parte, el valor abierto de compra por soja disponible calidad cámara fue de US$ 245 la tonelada, en tanto que por el lado de las fábricas, el precio se mantuvo en US$ 240.



Por soja noviembre de esta campaña, calidad exportación, el precio abierto fue de US$ 245, mientras que por la soja de nueva campaña, el valor abierto se situó para abril y mayo en US$ 242.



Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 240 y el sorgo a US$ 120.