Los chicos de una escuela vallista tuvieron un gran festejo del Día del Niño

La escuela María Elena Vidart de Maurín, está ubicada en la localidad de Agua Cercada, a 22 kilómetros de la Villa San Agustín en Valle Fértil. En este lugar viven 13 familias, de las cuales 5 tienen chicos en edad escolar. Hasta allí llegó la periodista vallista Adriana Calivar, quien junto a Radio Sarmiento, organizó un chocolate para todos los chicos de la comunidad. La comunicadora llegó acompañada por el payaso Piquiyin y María Belén Calivar y Matías Luna quienes encarnaron a diferentes personajes infantiles. Los trajes fueron de Ester de Fernández.

La mayoría de los pobladores se encuentran dispersos en pequeños puestos aledaños, dedicados a la actividad productiva de crianza de ganado caprino y vacuno. La escuela es el centro de concentración de toda la comunidad ya que allí concurren diariamente 24 alumnos, de nivel inicial, primaria y secundaria rural. Toda la comunidad educativa compartió el chocolate, juegos, actividades dinámicas y regalos que fueron donados especialmente.

Necesidades

Calívar explicó que estos alumnos se trasladaban hasta antes del receso invernal en una movilidad que aportaba el municipio, y en los autos de la directora y docentes. Actualmente no se dispone de esa movilidad, por lo que los alumnos deben trasladarse en los autos particulares de los docentes. Si falta uno de los docentes, los alumnos no pueden asistir ya que son varios y no entran todos en uno o dos autos. Sumado a que los alumnos que viven en los puestos esperan en la ruta para ser trasladados hasta la escuela.

Hace poco se creó el cargo de Nivel Inicial con salita integrada de 3, 4 y 5 años, permitiendo así la igualdad de oportunidades para estos alumnos. La oferta educativa es la industrialización de dulces de cidra, ya que la escuela cuenta con esta materia prima. A partir de este año se crea el cargo de Educación Agropecuaria.