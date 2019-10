Los correntinos elegirán el domingo presidente y cuatro diputados nacionales

Un total de 874.413 correntinos podrán votar el domingo próximo en la provincia, donde se elegirá presidente y cuatro diputados nacionales en el marco de los comicios en los que dos frentes no postulan legisladores.



De las seis boletas con candidatos a presidente: Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Consenso Federal, Frente Nos, Frente de Izquierda y de Trabajadores y Despertar, las dos últimas no tienen en Corrientes candidatos a la Cámara baja del Congreso de la Nación.



La provincia debe renovar el 10 de diciembre en la Cámara de Diputados de la Nación, las bancas de Julián Dindart (UCR), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Oscar Macías (PJ) y José Ruiz Aragón (PJ).



La lista del Frente de Todos está encabezada por José Ruiz Aragón (PJ), quien busca su reelección, la senadora provincial, Nancy Sand (PJ), Fabián Borda y Nancy Esteche.



La boleta de Juntos por el Cambio está encabezada Jorge Vara (UCR), quien actualmente se desempeña como ministro de la Producción en la administración del gobernador Gustavo Valdés, la gerente regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter (PRO), el diputado provincial José Férnández Affur, y la ministra de Educación, Susana Benítez.



El Frente Consenso Federal, que postula para presidente y vice a Roberto Lavagna y Juan Manue Urtubey, es encabezada por el ex concejal Gabriel Romero (Libres del Sur) y secundado por Norma González Lemos.



El médico Eduardo Achitte, reconocido por su militancia en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y a favor de "las dos vidas", es el primero en la lista que acompaña la candidatura presidencial de Juan José Gómez Centurión, del Frente Nos, promotor de la misma causa.



El Frente de Izquierda y de Trabajadores, que lleva como candidatos presidenciales a Nicolás Del Caño y Romina Del Pla, y Despertar, que postula a José Luis Espert y Luis Rosales, no presentan candidatos a diputados nacionales en la provincia de Corrientes.



A diferencia del resto del país, los correntinos no eligen gobernador este año, sino en 2021, debido a las intervenciones federales que generaron cambios en su cronograma electoral.



En las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), del pasado 11 de agosto, el 73 por ciento de los electores del padrón se presentó a emitir su voto en Corrientes, donde el Frente de Todos obtuvo el 53 por ciento de los sufragios y Juntos por el Cambio el 33,14 por ciento.