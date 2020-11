Los cosechadores sanjuaninos se ilusionan con una jubilación a los 57 años

Los trabajadores de viña argentinos podrían tener una excelente noticia en las próximas semanas, cuando un proyecto de ley que esperan hace años pase por la Cámara de Diputados de la Nación. Es que si la Cámara baja aprueba la propuesta, los obreros podrán jubilarse a los 57 años en lugar de a los 65. Esto equipararía a los viñateros con otros sectores agropecuarios que están asociados a la UATRE que ya tenían este beneficio.

Esto cambiaría la calidad de vida de los trabajadores. Según le dijo a DIARIO HUARPE el titular de FOEVA en San Juan, Carlos Ozán, le permitirá a los cosechadores poder aprovechar sus últimos años en familia. “Sé de casos de trabajadores que se jubilaban a los 65 y poco después morían sin haber disfrutado, pero también están todos esos compañeros que cuando llegaban a retirarse ya tenían muchos problemas de salud, que son muchos más”, relató el sindicalista.

Uno de los fundamentos del proyecto de ley, presentado por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, es que el tipo de trabajo que se realiza en las viñas es desgastante. Las labores se hacen en condiciones difíciles y en una región como Cuyo, donde las temperaturas son extremas. “En verano se hace la cosecha con todo el calor, en invierno cuando hace frío y hay mucha escarcha el trabajador tiene que estar presente”, relató Ozán.

El proyecto tiene media sanción en Senadores. Para los trabajadores significaría un reconocimiento esperado por años. Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Todo esto hace que con los años un porcentaje alto de los trabajadores de viña desarrollen enfermedades o problemas vinculados con su actividad. “Por los extremos de frío y calor es común ver a compañeros con dolores en los huesos, artrosis, problemas cardiorrespiratorios y otras cosas asociadas a esta actividad, que es sacrificada”, sumó el sindicalista.

El camino en el Congreso, más cerca de una buena noticia

El proyecto del Régimen Previsional Especial para trabajadores de viñas y para sus contratistas empezó a gestarse en abril, con la pandemia ya afectando la vida de los argentinos. La autora principal es Fernández Sagasti, la mendocina, y si bien su cambio más importante tiene que ver con la edad jubilatoria, incluye otros beneficios.

Según Ozán, FOEVA estuvo presente desde el inicio y fue el secretario gremial a nivel nacional, Juan Carlos Aguirre, quien inició las gestiones y lo presentó a la senadora. A partir de ahí el proyecto tuvo un buen recibimiento en comisiones y cuando llegó a la Cámara Alta consiguió ser aprobado por unanimidad. La esperanza ahora está en que este buen resultado se replique en la cámara de Diputados.

“Falta un paso más, estamos a la expectativa y tenemos la ilusión, pero recién una vez que esté en el boletín oficial va a ser una alegría completa”, aseguró Ozán. A partir de ahí esperan iniciar otro camino hacia la implementación y no están seguros de si tendrá un impacto directo en esta temporada de cosecha.

Qué opinan los viñateros sanjuaninos

Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros de San Juan, dijo a DIARIO HUARPE que no se posicionará en contra del proyecto, ya que cree que no interferirá en la producción. A pesar de esto sí aseguró que no está de acuerdo con la calificación trabajo sacrificado porque “es uno de los más sanos, porque significa estar en la finca con la naturaleza”, aseguró.

Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros, expresó su malestar porque no fueron convocados a debatir el proyecto. “Que se jubilen antes mientras no nos implique un costo adicional, pero lo que no compartimos son los fundamentos, que aseguran que es un trabajo insalubre”, opinó, en la misma línea que su colega. Para el productor el trabajo vitivinícola “se tecnifica cada vez más y tiene menos esfuerzo”.

Garcés explicó que muchos obreros “cuando se jubilan quieren seguir trabajando porque no les alcanza”. Agregó que “conozco personas de hasta 70 años, muchos de ellos especializados como los tractoristas, que siguen en actividad porque quieren mantener sus ingresos y todavía se sienten bien”.

Otra de las críticas que tuvo Ramos para el proyecto es que en el texto se hace referencia a los buenos números del sector vitivinícola. “El sector entero no ha tenido estos beneficios, es una bonanza que no ha sido general. Los viñateros todavía recibimos el 5 o 7% de la ganancia cuándo antes era más del 50%”.

La preocupación de los viñateros, explicó Garcés, tiene que ver con la posibilidad de que esto reduzca aún más el número de trabajadores disponible para la cosecha. “Si muchos se van a jubilar antes, no sé cómo vamos a hacer”, se lamentó el viñatero.