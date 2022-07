El póker de directores técnicos que llegaron a la semifinal del Campeonato Oficial de la Liga Sanjuanina contaron cómo esperan la instancia decisiva que tendrá este jueves, a las 16, los partidos de ida. Desde las virtudes que han llevado a su equipo a estar entre los cuatro que definirán el título, pasando por cuán importante es el primer partido, y hasta coincidieron en que Unión es el principal candidato.

Gastón Solera, técnico de Unión; Alfredo Molina de San Lorenzo de Ullum; Marcelo Laciar de San Martín; y Cristian Molina de Aberastain respondieron el cuestionario de DIARIO HUARPE en la previa a los choques San Martín – Unión, en el estadio Hilario Sánchez (con arbitraje de Rubén Riveros), y Aberastain – San Lorenzo (Rubén Fernández) en Pocito.

Tres preguntas

¿Cuál es la mayor virtud de tu equipo? En cuartos de final definieron prácticamente la clasificación en el partido de ida ¿Es el primer partido de la serie el que define la lleve? De los cuatro semifinalistas ¿cuál es el candidato y por qué?

Los protagonistas

Gastón Solera – DT Unión

1- La virtud es ser protagonistas siempre. Ante cualquier adversidad, sacarlo a flote y resolver los problemas lo antes posible y no darnos por vencido nunca. Esa esencia de lo que significa tener la camiseta de Unión puesta, tratamos de tenerla como bandera y es la mayor virtud.

2- En esto del fútbol ha pasado muchas veces que la clasificación se ha definido en el partido de vuelta, pero el fútbol es ilógico. En el partido de cuartos de final nos tocó ganar los dos partidos, pero fue una serie rara en la que se desvirtuó un poco nuestro trabajo.

3- Los cuatro están en las mismas condiciones de ganar, estamos en un fútbol en el que no hay demasiadas diferencias, pero uno como DT de Unión y por haber logrado el primer puesto con 10 puntos de diferencia al segundo, obviamente que somos candidato, pero hay que tener cuidado y respeto por los otros tres finalistas, ya que los cuatro equipos tienen muchas virtudes.

Alfredo Molina – DT San Lorenzo

1- La mayor virtud que tiene el equipo es que es muy solidario dentro de la cancha, no solo cuando no tenemos la pelota y hay que correr para recuperarla, sino cuando la tenemos y todos la quieren. Además, somos muy fuertes anímicamente, en los momentos duros de los partidos el equipo sale adelante, no se bajonea e insiste para poder llevar a cabo su juego.

2- En cuartos no fue fácil, el partido de ida lo ganamos por la mínima, pero fue un partido parejo y la vuelta en nuestra cancha se presentó otro partido y por suerte se pudo ganar de muy buena manera desplegando un buen fútbol. Pero ahora la llave es muy pareja, no creo que se defina en el primer partido.

3- Unión es el candidato por el plantel numeroso que tiene y además sacó una gran diferencia en puntos sobre el resto. Pero ahora se juega otra instancia y los cuatro tenemos algo como equipo para luchar y poder llegar a la final. San Martín demostró un gran juego con muchos pibes y Aberastain es un equipo duro.

Marcelo Laciar – DT San Martín

1- La virtud de este equipo es el juego, nos hacemos fuerte en nuestra cancha, nos favorece cuando tenemos un buen campo de juego, buenas pelotas y ahí hacemos la diferencia. Y, sin dudas, lo físico en provechosos para nosotros. Lo que pasa es que jugamos varios partidos seguidos y seguramente ambos vamos a llegar cansados. El fuerte es jugar siempre y, por supuesto, que nos dejen jugar, que no nos corten permanente el juego.

2- Son 180 minutos, son dos partidos y puede pasar cualquiera de los tres resultados en el primer juego, pero seguramente se va a definir en el segundo partido.

3- El candidato es Unión, por la cantidad de puntos que sacó y ha perdido un partido a lo largo del campeonato. Pero ahora son partidos distintos y todo pueda pasar porque es poco el margen de error que podés tener. Esperamos hacer bien las cosas para ir con ventaja a Rawson y tener la posibilidad de llegar a una final.

Cristian Molina – DT Aberastain

1- La mayor virtud que tenemos es la unión. La fortaleza que se armó como grupo, que a veces en el fútbol es complicado hacer un grupo tan unido como este, porque a lo largo del torneo hemos tenido varios inconvenientes con cambios de jugadores y pese a eso el equipo siempre ha respondido de la misma manera y ha sabido salir adelante con sacrificio.

2- La serie de cuartos de final fue interesante de visitante y de local la sacamos adelante en virtud al trabajo del equipo. Esta serie largamos de local, condición en la que hemos logrado hacernos fuertes.

3- Los cuatro que hemos quedado somos candidatos porque todos tenemos distintas cualidades, los cuatro estamos en semi y todos tienen chances. Pero hay que destacar el trabajo que viene haciendo Unión desde hace tiempo, incluso ganando la Copa de Campeones. San Martín tiene un poderío de recambio y San Lorenzo ha hecho un buen torneo al igual que nosotros. Por eso considero que con nuestras herramientas podemos hacer un gran serie de semifinal.