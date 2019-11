Los demonios del narcotráfico y Andrés López Obrador

POR AGENCIA TÉLAM

La estrategia de "pacificación" contra el narcotráfico, aplicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, corre el riesgo de quedar atrapada en sus propias contradicciones y debilidades frente al poder de los barones de la droga mexicana.



AMLO, como se lo conoce popularmente, volvió a repetir que el país debe usar "más la inteligencia que la fuerza" para poner fin a este flagelo que ha causado más de 250.000 muertos desde diciembre 2003 hasta abril de 2018, según el sitio online ruso RT.



Afable, sincero, manteniendo a veces algunos encontronazos con los periodistas a los que califica de "adversarios", López Obrador busca diferenciarse de las políticas que llevaron a cabo los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con el apoyo de Estados Unidos.



Sin embargo, la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del "Chapu" Guzmán, el pasado 17 de octubre, ha desatado una lluvia de críticas contra el mandatario, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



Alejandro Frenkel, profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), dijo a Télam que este hecho "fue un indicador de la debilidad" del gobierno de AMLO, pero rechazó que "haya que incrementar la presencia militar como sugiere (el presidente estadounidense, Donald) Trump".



El gobierno mexicano, con el apoyo de los Grupos de Autodefensa Popular y Comunitaria, asegura que puede enfrentar cualquier situación contraria a la sociedad, con un modelo post neoliberal que trata de pacificar el país.



López Obrador quiere que no se violen derechos humanos; que se use la fuerza en forma regulada, en legítima defensa; "que no haya ese afán autoritario, le voy a decir 'fascistoide' de querer acabar con el contrario", dijo en una conferencia de prensa.



En concreto: se propone adoptar modelos de justicia transicional en los que se respeten los derechos de las víctimas, como los que se busca aplicar entre la guerrilla y el gobierno de Colombia, tras años de guerra.



Según explicó el mandatario, se trata de proteger la vida de inocentes, sin acudir al eufemismo de "daños colaterales".



"La anterior estrategia convirtió al país en un cementerio; lo he dicho una y mil veces. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho", opinó AMLO.



En este contexto, hubo otro hecho que agravó la situación en México: el 5 de noviembre, tres mujeres y seis niños miembros de una familia mexicano-estadounidense fueron asesinados en una ruta entre los estados de Chihuahua y Sonora, en el norte del país, disputada por los narcos.



Un analista mexicano, que pidió el anonimato, dijo a Télam que más que una venganza la masacre de los miembros de la familia mormona LeBarón "fue una demostración del poder que tienen estos grupos".



México, la segunda economía más grande de América Latina, ha sufrido una serie de matanzas en los últimos años, incluida la de Ayotzinapa en la que desaparecieron 43 estudiantes en el estado de Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, atribuida a la policía.



La guerra contra los narcos se inició el 10 de diciembre de 2006, cuando el presidente Calderón envió 6.500 soldados a Michoacán, su estado natal ubicado en el centro del país, sobre el Océano Pacífico.



La ola delictiva había estallado en 2005 durante una serie de operaciones policiales y militares lanzadas por el anterior presidente mexicano, Vicente Fox.



Pero fue bajo el gobierno de Peña Nieto que el "Chapo" Guzmán fue capturado y luego huyó hasta que finalmente fue otra vez detenido y extraditado a Estados Unidos, el 19 de enero de 2017.



El Cartel de Sinaloa quedó en manos del capo Ismael "El Mayo" Zambada y al menos tres de los hijos de Guzmán, conocidos como "Los Chapitos".



Para el poeta mexicano y activista social, Javier Sicilia, México debe declarar "una emergencia nacional y tragedia humanitaria". El escritor opinó, además, que AMLO no le puede echar la culpa de la actual situación a las administraciones pasadas.



Tom Phillips, del diario británico The Guardian, señala en un comentario que las autoridades mexicanas están demostrando mayor interés en investigar los crímenes de unas 3000 tumbas clandestinas, y dice que 500 de ellas han sido descubiertas desde que López Obrador tomó el poder.



Si AMLO fracasa, como dicen sus críticos, hay otros que están listos para entrar en acción.



"Si México no puede controlar su territorio, Estados Unidos tendrá que hacer más para proteger a los estadounidenses en ambos países de los carteles... No se puede descartar una operación militar de la Casa Blanca", aseguró en un artículo editorial el diario The Wall Street Journal.