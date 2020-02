Los depósitos del sector privado crecieron 6,3% en enero y 31,3% en doce meses

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los depósitos totales en el sector privado aumentaron 6,3% mensual en enero y cerraron el mes en $ 4.188.718 millones, lo que representó una evolución de 31,3% en términos interanuales, informó hoy la operadora local First Capital Group.



En este marco, los depósitos realizados en plazos fijos en moneda nacional aumentaron 12,6% respecto de diciembre, y medidos al último día del mes el stock finalizó en $ 1.358.250 millones.



“Los plazos fijos en pesos vienen recuperando terreno, luego de haber sido fuertemente golpeados por la pérdida de confianza de los inversores”, evaluó el informe.



Cristian Traut, gerente de First Capital, destacó que “se produjo la suba de depósitos en un contexto de baja de tasas de interés pasivas (TM20, Badlar y Encuesta de depósitos a plazo minorista) en el mes”.



En tanto, "los depósitos en el sector privado en dólares disminuyeron durante enero 2,6% (US$ 710 millones)”, aseguró el directivo.



Luego de las PASO del agosto último, los plazos fijos cayeron 7% en septiembre y continuaron con esa tendencia a la baja en octubre, con otro descenso de 5,8%.



“El panorama cauteloso de los inversionistas, luego de las elecciones generales, se acomodó”, y en noviembre los depósitos a plazo “comenzaron un camino de recuperación”, agregó el análisis.



La tendencia en alza, evaluó First Capital, mostró un cierre positivo de 0,5% en noviembre, 2,6% en diciembre y 9,8% este enero.



Se observó el mes pasado un aumento en las colocaciones mayoristas en pesos (de más de un millón de pesos), los cuales aumentaron $ 115.168 millones, lo cual representó un aumento nominal de 16% en enero.



Los depósitos minoristas, a su vez, aumentaron 5% ($ 25.745 millones) en términos nominales respecto de diciembre.