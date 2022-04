“Los desaparecidos en el rugby”, el libro con el que una sanjuanina llega a la Feria del Libro

Desde Buenos Aires, Carola Ochoa, contó con detalles todos los pormenores de su recorrido para escribir: “Los desaparecidos en el Rugby”, su primer libro. La sanjuanina, proveniente de Villa Hipódromo, en Rawson, viajó a la provincia bonaerense para presentar su obra en la 46ª Feria Internacional del Libro, la recta final de su proyecto que empezó en el año 2013 cuando conoció la historia de los 20 jugadores desaparecidos en La Plata Rugby Club.

Lejos del mundo del rugby Carola Ochoa empezó a trabajar con el atletismo en la localidad donde vivía. Quería sacar a los chicos de las calles con el deporte que ella ama y por el cual su familia se inclinó. Pero en un plenario realizado fuera de San Juan, con todos los dirigentes que se dedicaban al deporte social, Carola conoció la actividad desde otra perspectiva y la motivó a adentrase en ese mundo.

La mujer conoció de forma general todos los desaparecidos que hubo en el deporte argentino durante la última Dictadura Cívico y Militar. Y decidió profundizar con los rugbiers. De esta manera emprendió su viaje durante años, con visita a los clubes, familiares y amigos de los desaparecidos.

Tardó más o menos siete años en conseguir los testimonios y las fotos para contar la historia de 164 jugadores, dos de ellos, sanjuaninos. Carola contó a DIARIO HUARPE que le sorprendió la respuesta que recibía de algunos veteranos de los clubes cuando le preguntaba por un compañero desaparecido durante los 70. Ellos afirmaban que no sabían que había sido desaparecido, después de revelarle que no lo vieron más por años.

Otra cosa que destacó la escritora fue el gran compromiso social que tenían estos rugbiers con la situación política económica y de cómo cuidaron en mencionar sobre su militancia para que ningún compañero cayera con ellos.

En el libro de Carola Ochoa está la historia de Eduardo Malberti que jugó en Huazihul Rugby Club y la de Guillermo Adilio Rodríguez, que se destacó en Las Águilas Doradas (actualmente Caucete Rugby Club). El sanjuanino Malberti fue desaparecido en Córdoba, mientras que a Rodríguez lo fusilaron policías bonaerenses días antes de que comience la Dictadura de Jorge Rafael Videla. En aquel entonces quienes se encargaban de hacer desaparecer y matar gente era la Triple A.

Carola reconoció que al principio le costó conseguir una editorial que le publicara su libro. Según ella, las editoriales no la veían como buen proyecto porque no tenía ningún tipo de estudio y no creían en su investigación.

Finalmente pudo conseguir trabajar con la editorial Grupo Editorial Sur, pero llegó la pandemia y en el medio, la editorial sufrió un incendio en su imprenta. “Era un mensaje de que todo iba a ser dificil”, contó Carola.

Finalmente el libro salió a la luz, si bien son 164 historias las escritas en las páginas de la reciente obra, hay más para contar dentro del rugby, explicó la autora. Son mucho más los desaparecidos en este deporte, debo encontrar las fotos de los jugadores y obtener testimonios de sus compañeros, añadió. Esto podría ser una continuidad de la obra, que después de la feria del libro en Buenos Aires, tendrá su presentación en San Juan.